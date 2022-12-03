الان يلا شوت.. مشاهدة مباراة هولندا ضد أمريكا مباشر الأن فى ثمن نهائى كأس العالم قطر 2022 | كورة اون لاين لايف بث مباشر مباراة هولندا وامريكا في كأس العالم yalla shoot

الفجر الرياضي
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البث المباشر للدور الأول من الجولة الأولى لمونديال قطر 2022 بين المنتخب الهولندي والمنتخب الأمريكي، واليوم تحول انتباه الجماهير إلى هذه المباراة القوية، فمن سيفوز؟ للتأهل إلى ربع النهائي ومواصلة المشاركة في كأس العالم، يقبل استاد خليفة الدولي برنامج المسابقة القادم، وتبلغ سعة استاد خليفة نحو 50000 متفرج. واليوم في مباراة السعر النهائية سنشهد حشود غفيرة وتم بث مباراة المنتخبين الهولندي على الهواء مباشرة.

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شاهد البث المباشر لمباراة المنتخب الهولندي، الليلة سيخوض المنتخب الهولندي المباراة الرابعة لكأس العالم، وسيكون المنتخب الهولندي في المجموعة الأولى مع قطر والسنغال والإكوادور، وسيتصدر فريق ميلز المجموعة. فوزين وتعادل واحد مجموع 7 نقاط.

بدأ المنتخب الهولندي مشواره في المونديال بشكل نظيف أمام الفائز مرتين السنغال، وسجل كل منهما هدفًا في مباراته الثانية ضد الإكوادور قبل أن يتغلب على مضيفه قطر في الثالثة. اختتم الثنائي النظيف من كودي جاكوبس وفرينكي دي يونج دور المجموعات بانتصارات حاسمة. يتأهل لدور خروج المغلوب، هولندا والولايات المتحدة، يبث على الهواء مباشرة.

أعلنت إدارة قناة بى إن سبورتس أن على محمد على سيقوم بالتعليق على مباراة هولندا ضد أمركيا فى دور الـ16 لبطولة كأس العالم التى تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر 2022 إلى 18 ديسمبر2022

ملعب مباراة هولندا ضد أمريكا فى دور الـ16 لبطولة كأس العالم، يستضيف ملعب خليفة الدولى مباراة هولندا أمريكا فى دور الـ16 لبطولة كأس العالم عند الخامسة عصر اليوم بتوقيت القاهرة- مصر

هولندا Vs الولايات المتحدة الأمريكية.
البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).
القنوات الناقلة: beIN Max 1.
الملعب: 499 (أرضية ).
المعلق: غير معروف.

موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

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