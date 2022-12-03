عاجل.. شاي العروسة يحتكر مزاج المصريين ويرفع الاسعار 10 جنيه في العبوة

أعلنت شركة الفتح للصناعات الغذائية أولاد بدوى، التى تحتكر صناعة الشاي في مصر محليًا من خلال منتجها شاي العروسة رفع أسعارها بنسبة تجاوزت 30%، بالرغم من امتلاك مصر احتياطيات استراتيجية من تلك السلعة تغطي احتياجات البلاد لمدة 13 شهور ما يضمن الحفاظ على استقرار أسعارها بالسوق المحلي.

العروسة يرفع سعره 10 جنيه للربع كيلو:

وقال تجار لـ" الفجر"، إن شركة “ أولا بدوي” رفعت أسعار منتجاتها من شاي العروسة وهو أكثر أنواع الشاي مبيعا في السوق المحلي بنحو 600 جنيه في العبوة ليصل سعر كرتونة ربع كيلو من 1900 جنيه إلى 2500 جنيه، وزاد سعر عبوة 250 جرام من إلى 35 جنيهًا من 26 جنيه سابقا كما، زاد سعر عبوة شاي العروسة الصغيرة جنيها لتصل إلى 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

احتياطات مصر من الشاي تكفي 13 شهر:

ولم تعلق شركة" أولاد البودي" على تلك الزيادة الكبيرة في أسعار الشاي، خاصة وان اسعاره عالميا لم تشهد اي تحركات بالإضافة إلى تأمين مصر احتياجاتها لما تمتلكه من احتياطيات استراتيجية من تلك السلعة إلى أكثر من 13 شهر حسب تصريحات سابقة لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي .

أسعار العروسة اصبحت قريبة من الشاي المستورد:

واستغل “ أولاد البودي"، واحتكارهم استيراد الشاي وتصنيعها محليا في التحكم بأسعارها، لعدم وجود منافسين آخرين أمام المستهلك سوي المنتجات المستوردة التي تكون اعلي سعرا منه.

وبتلك الزيادة أصبح شاي العروسة الذي يعد منتج محلي اسعارها مقاربه من أنواع منتجات الشاي المستورد الأخري بالسوق، حيث يصل الفارق بينه وبين سعر شاي ليبتون 2 جنيه

شاي العروسة يحتكر مزاج المصريين من 1989:

وأسس أولاد البودي شركة أولاد البودي للصناعات الغذائية منذ عام 1989، وتحول من صناعة السجائر بلمونت إلى تجارة الشاي ونجحوا خلال سنوات قصيرة من الاستحواذ على النسبة الأكبر من مبيعات سوق الشاي من خلال نتاجهم شاي العروسة لعدم وجود منافسين آخرين في هذا القطاع، وارتفاع أسعار الشاي المستورد عنه ليمنحهم احتكار والتحكم في مزاج المصريين.

مصر ضمن أكبر 10 دول مستوردة للشاي:

وتع مصر من أكبر 10 دول مستوردة للشاي، وتحتل المرتبة السابعة بقائمة الدولار الاكثر استيراد للشاي بقيمة 221 مليون دولار خلال 2021، واحتلت المرتبة الاولي عربيا حيث استحوذة على حصة 22.2% من إجمالي واردات العالم العربي من الشاي.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن وواردات الشاى سجلت نحو 217 مليونًا و371 ألف دولار في أول 8 شهور من 2022، مقابل 175 مليون و191 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 42 مليونًا و180 ألف دولار.