البث المباشر لمشاهدة مباراة هولندا وأمريكا يلا شوت في كأس العالم قطر 2022 | بث مباشر مباريات كأس العالم هولندا ضد أمريكا كورة لايف yallla shoot

تقدمت الولايات المتحدة إلى دور الـ16 بعد فوزها في المجموعة الثانية، متخلفة عن إنجلترا المتصدرة، حيث بدأ يانكيز مشوارهم في دور المجموعات بهدف ضد ويلز قبل التعادل السلبي مع إنجلترا قبل أن ينتهي بهدف نظيف على إيران.

يُعتقد أن هذه هي المرة الحادية عشرة التي يشارك فيها المنتخب الهولندي في نهائيات كأس العالم، وفي النسخ العشر التي ظهر فيها ميلز في كأس العالم، وصلوا إلى النهائي ثلاث مرات دون الفوز بالبطولة. اصطدام مع المضيف، خسر نهائي 1974 أمام المنتخب الألماني في المباراة الأولى، ونهائي 1978 أمام المنتخب الأرجنتيني مرة أخرى، وصل المنتخب الهولندي إلى النهائي. المرة الثالثة كانت نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا والتي كانت خسارة أيضا هذه المرة كانت من إسبانيا وسجل الرسام إنييستا الهدف.

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واستعد الطواحين الهولندية لهذه المعركة القوية بتركيز تام وبمعنويات مرتفعة، حيث يرغب في تقديم أداء رائع يليق به، يسعى من خلاله تحقيق الفوز بأي طريقة لمواصلة الطريق الصحيح نحو العبور للدور المقبل والمنافسة بقوة على اللقب ومحاولة تجنب المفاجأة.

وفي نفس السياق، تمكن منتخب أمريكا من تقديم عروض قوية في دور المجموعات، وعبر للدور المقبل بعدما احتل المركز الثاني من المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.

كما أعلنت مجموعة قنوات الكأس الرياضية القطرية والتابعة لبين أيضًا عن إتاحة بث مباشر مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا في كأس العالم قطر 2022 اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس، والمغرب.

ويستضيف ملعب استاد خليفة الدولي لقاء هولندا ضد أمريكا، وأعلنت قنوات الكأس عبر فيسبوك عن القنوات الناقلة لمباراة هولندا وأمريكا في كأس العالم قطر 2022، وأوضحت أنه سيتم تقديم البث المباشر للمباراة على قناتي الكأس 1 و3 إكسترا، لذا سنقدم لكم فيما يلي تردد قناة الكأس one إكسترا لمشاهدة مباراة هولندا ضد أمريكا في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

هولندا Vs الولايات المتحدة الأمريكية.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.