البورصة المصرية تربح أكثر من 100 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر

الاقتصاد
البورصة المصرية ترتفع
البورصة المصرية ترتفع خلال شهر نوفمبر

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي  نحو 105.3 مليار  ليغلق عند مستوى 870 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي يقفز 16%:

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 16.59% ليغلق عند مستوى 13259.26 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.72% ليغلق عند مستوى 2583.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 14.20% ليغلق عند مستوى 3740.62 نقطة.

 

44 مليار جنيه قيم التداولات بالبورصة 

وبلغ  قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 44.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 13.9 مليار ورقة منفذة على 1.31 مليون عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 44.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 11.2 مليار ورقة منفذة على 962 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

أجازة البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية اخبار البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر

الأكثر قراءة

عاجل.. شاي العروسة يحتكر مزاج المصريين ويرفع الاسعار 10 جنيه في العبوة

يلا شوت Al-Ahly مشاهدة مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش بث مباشر yalla shoot كورة لايف

يلا شوت مشاهدة مباراة هولندا وأميركا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS | كورة لايف مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا في كأس العالم قطر 2022

لا يتوقف عن ضرب الأرقام.. ميسي يسجل رقمًا تاريخيًا في مباراة الأرجنتين وأستراليا

بث مباشر يلا شوت مباراة هولندا وامريكا في كأس العالم.. yalla shoot مباراة هولندا ضد الولايات المتحدة الأمريكية بث مباشر اليوم 3-12-2022

يلا شوت اون لاين بث مباشر هولندا وأمريكا bein sport || كورة لايف مشاهدة مباراة امريكا وهولندا بث مباشر اليوم yalla shoot في كأس العالم كورة لايف

الزمالك يستأنف تدريباته.. وجلسة هامة تجمع فيريرا بجميع اللاعبين

يلا شوت.. بث مباشر مباراة هولندا وأمريكا في دور الـ 16 من مونديال 2022 | كورة لايف بث مباشر مباراة هولندا وأمريكا في دور الـ 16 من مونديال 2022