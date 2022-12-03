البورصة المصرية تربح أكثر من 100 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي نحو 105.3 مليار ليغلق عند مستوى 870 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي يقفز 16%:

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 16.59% ليغلق عند مستوى 13259.26 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.72% ليغلق عند مستوى 2583.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 14.20% ليغلق عند مستوى 3740.62 نقطة.

44 مليار جنيه قيم التداولات بالبورصة

وبلغ قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 44.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 13.9 مليار ورقة منفذة على 1.31 مليون عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 44.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 11.2 مليار ورقة منفذة على 962 ألف عملية خلال الشهر الماضي.