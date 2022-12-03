يلا شوت مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم | بث مباشر هولندا وأمريكا bein sport yalla shoot يلا شوت

ستبث المباراة الأولى من مباريات كأس العالم 2022 ضمن أفضل 16 مباراة بين هولندا والولايات المتحدة على الهواء مباشرة، وذلك يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2022، على استاد خليفة الدولي.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة بين هولندا والولايات المتحدة الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وست نقاط في كل من مكة والدوحة.

لمشاهدة البث المباشر الآن “هولندا وامريكا” اضغط هنا

بداية قوية لدور الـ16 لكأس العالم 2022، حيث يتطلع المشجعون إلى مواجهة منتخب هولندا لمنافسه الولايات المتحدة الأمريكية في أول لقاء له في دور ثمن نهائيات المونديال المقام حاليا في قطر.الملعب الدولي.

يدخل المنتخب البرتقالى المباراة، متصدرا المجموعة الأولى دون خسارة فى مجموعة ضمت كلًا من قطر والسنغال والإكوادور.

حيث فازت هولندا فى الجولة الأولى الافتتاحية امام السنغال بهدفين دون رد، وفى الجولة الثانية تعادلت مع الإكوادور بهدف لكل منهما، فيما فازت فى المباراة الأخيرة على قطر البلد المستضيف للبطولة بهدفين دون رد.

بينما منتخب أمريكا فحصد المركز الثاني في المجموعة الثانية التي كانت تضم كل من منتخبات إنجلترا وويلز وإيران، واستطاع المنتخب الأمريكي التأهل كوصيف للمجموعة وجاء المنتخب الإنجليزي متصدرًا.

هولندا Vs الولايات المتحدة الأمريكية.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.