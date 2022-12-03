يلا شوت اون لاين بث مباشر هولندا وأمريكا bein sport || كورة لايف مشاهدة مباراة امريكا وهولندا بث مباشر اليوم yalla shoot في كأس العالم كورة لايف

مواعيد مباراة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، مباراة السعر النهائية لقطر 2022 الإثارة تتصاعد ويشاهدها العديد من أكثر المراقبين صراحة بسبب وجود العديد من المفاجآت والجولة الافتتاحية لكأس العالم المكونة من 16 مباراة في هولندا من هذا التقرير، اعرض موعد المباراة بين المنتخب الهولندي والمنتخب الأمريكي، فابق على اتصال.

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وواجه المنتخب الهولندي الرائد منافسه المنتخب الأمريكي، وتصدر المنتخب الهولندي المجموعة الأولى بفارق 7 نقاط، وفي المباراة الأولى تغلب المنتخب الهولندي على السنغال بهدفين وتعادل. وأحرزوا هدفًا واحدًا في مرمى الإكوادور في الجولة الثانية، وانتصروا على المنتخب القطري بهدفين في الجولة الثالثة والأخيرة، ويستعدون لدور الـ16 بروح قتالية عالية ويواصلون انتصاراتهم المتتالية.

بث مباشر مباراة هولندا وأمريكا في كأس العالم 2022 لكرة القدم في أولى منافسات مباريات دور الـ 16 للمونديال، اليوم السبت، الموافق 3 ديسمبر 2022، والتي تقام على استاد «خليفة الدولي».

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين هولندا وأمريكا، في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا في كأس العالم 2022 بث مباشر ضربة بداية قوية فى دور الـ 16 من منافسات كأس العالم 2022، يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، عندما يواجه منتخب هولندا نظيره أمريكا فى أولى مواجهات دور ثمن النهائي، لبطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى قطر 2022، والتى ستقام على ستاد خليفة الدولى فى مدينة الريان القطرية.

هولندا Vs الولايات المتحدة الأمريكية.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.