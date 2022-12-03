يلا شوت.. بث مباشر مباراة هولندا وأمريكا في دور الـ 16 من مونديال 2022 | كورة لايف بث مباشر مباراة هولندا وأمريكا في دور الـ 16 من مونديال 2022

مواعيد مباراة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، مباراة السعر النهائية لقطر 2022 الإثارة تتصاعد ويشاهدها العديد من أكثر المراقبين صراحة بسبب وجود العديد من المفاجآت والجولة الافتتاحية لكأس العالم المكونة من 16 مباراة في هولندا من هذا التقرير، اعرض موعد المباراة بين المنتخب الهولندي والمنتخب الأمريكي، فابق على اتصال.

وواجه المنتخب الهولندي الرائد منافسه المنتخب الأمريكي، وتصدر المنتخب الهولندي المجموعة الأولى بفارق 7 نقاط، وفي المباراة الأولى تغلب المنتخب الهولندي على السنغال بهدفين وتعادل. وأحرزوا هدفًا واحدًا في مرمى الإكوادور في الجولة الثانية، وانتصروا على المنتخب القطري بهدفين في الجولة الثالثة والأخيرة، ويستعدون لدور الـ16 بروح قتالية عالية ويواصلون انتصاراتهم المتتالية.

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ينطلق بث مباشر مباراة هولندا وأمريكا، مساء اليوم السبت، في المباراة التي تقام على ملعب "خليفة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وصعد الطواحين إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022، كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على قطر بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

في المقابل تأهل أمريكا إلى دور الـ16 في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بعد الفوز على إيران بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات.

ويلتقي الفائز من مباراة هولندا وأمريكا مع الفائز من لقاء الأرجنتين وأستراليا، في مرحلة ربع النهائي.

الفجر يقدم لمتابعيه وزواره مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الخامسة بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة أمريكا ضد هولندا على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 ماكس بأداء صوتي للمعلق علي محمد علي.

هولندا Vs الولايات المتحدة الأمريكية.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.