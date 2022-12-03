يلا شوت مشاهدة مباراة هولندا وأميركا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS | كورة لايف مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا في كأس العالم قطر 2022

تقدم بين سبورت بث مباشر مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا في كأس العالم قطر 2022 من خلال قنواتها على شاشة التلفزيون، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني الذي يقدم البث المباشر لمباريات كأس العالم 2022 للمشتركين في خدماتها.

وفيما يلي نستعرض معكم تردد قنوات بين سبورت التي ستقدم بث مباشر مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا في كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى تشكيل المنتخبين، وتردد بين سبورت المفتوحة والتي تبث عددًا من مباريات دور الـ 16 من مونديال قطر 2022.

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تستحق هولندا والولايات المتحدة، التنافس القوي الذي يجمع الفريقين، في حفل افتتاح الجولة النهائية لمونديال قطر 2022، أن تكون افتتاح الكأس البيضاء لبداية المونديال، لأن هذا سيكون مباراة قوية، سيتسابق الثنائي مع الزمن لتأمين بطاقة التأهل ربع النهائي للخروج أولًا، لكنها ستكون مواجهة صعبة بالنسبة لهم، الذين من المتوقع أن يعانون من وجهة نظر فنية حيث تبدو فرصهم ودوافعهم قريبة. متشابه للغاية، لذلك دعونا نرى من يمكنه الحكم بحكمهم ومشاهدة البث المباشر الهولندي والأمريكي Yalla Shoot في مرحلة أخرى من نهائي البطولة الأكثر شهرة.

هولندا Vs الولايات المتحدة الأمريكية.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.