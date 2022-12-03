يلا كورة مشاهدة مباراة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم بتاريخ 3-12-2022 كأس العالم 2022 | بث مباشر هولندا وأمريكا bein sport yalla shoot

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هولندا والولايات
هولندا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم

تلعب هولندا والولايات المتحدة مباراة كأس العالم 2022 في دور الـ16 اليوم، وسيواجه المنتخب الهولندي الولايات المتحدة الليلة في موسم مونديال 2022، مشاهدة مباراة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية على الهواء مباشرة اليوم الساعة 6 مساءً توقيت مكة المكرمة

وسيستضيف استاد خليفة الدولي مباراة المركز الأول في المجموعة الأولى والمركز الثاني في المجموعة الثانية، ويلعب الفريقان الزائران مباراة اليوم ويسعىان للتقدم في الترتيب. البطولات، جداول الترتيب.

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دخل المنتخب الهولندي مباراة اليوم وحصل على المركز الأول في المجموعة الأولى في ترتيب كأس العالم 2022. المنتخب الهولندي لديه 3 مباريات، 2 انتصار، 2 تعادل، خسارة واحدة دون هزيمة. ويتصدر المنتخب الهولندي، الذي كانت آخر مباراة له في مونديال 2022 ضد منافسه قطر في بداية المنتخب حتى الآن، المجموعة الثانية بسبع نقاط بفوزه بهدفين.

ويستطيع المشجعون مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا في كأس العالم قطر 2022 اليوم في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة وطرابلس، الخرطوم، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت دبي، والساعة 4:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس، المغرب.

هولندا Vs الولايات المتحدة الأمريكية.
البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).
القنوات الناقلة: beIN Max 1.
الملعب: 499 (أرضية ).
المعلق: غير معروف.

موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

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