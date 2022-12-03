تعرف على مواعيد الإجازات الرسمية في يناير 2023

يتساءل العديد من المواطنين عن مواعيد الإجازات الرسمية في يناير 2023، والتي تصدرت محركات البحث اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، وذلك قبل أيام قليلة من بداية العام الجديد.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، مواعيد الإجازات الرسمية في يناير 2023، وهي على النحو التالي:-

مواعيد الإجازات الرسمية في يناير 2023

ووفق العطلات الرسمية المعترف بها في السنوات الماضية، فإن المواطنين سيحصلون خلال الشهر المقبل، على يومين إجازة، الأولى بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذي يتوافق يوم السبت 7 يناير 2023 ثم يليه ثورة 25 يناير وعيد الشرطة ويوافق يوم الأربعاء 25 يناير من العام المقبل.

العطلات الرسمية في 2023

وتأتي أبرز العطلات الرسمية للعام المقبل 2023 على هذا النحو:

يحتفل المواطنون في 25 أبريل بعيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982) وفي نفس اليوم يتم الاحتفال بعيد شم النسيم.

كما يحتفل المواطن في عام 2023 في 1 مايو بعيد العمال وفي 30 يونيو إجازة للاحتفال بثورة 30 يونيو.

كما يتم الاحتفال بإجازة عيد الفطر المبارك بداية من 21 أبريل ويستمر حتى 24 أبريل ثم يليه إجازة عيد الأضحى 2023 من 28 يونيو وحتى 2 يوليو من العام المقبل.

وفي 23 يوليو يتم الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952، ويتم الاحتفال برأس السنة الهجرية كإجازة رسمية في البلاد من يوم 19 يوليو.

وفي 6 أكتوبر يتم الاحتفال بعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973، لينتهي العام بإجازة المولد النبوي الشريف والتي من المتوقع لها يوم 27 سبتمبر من العام المقبل.