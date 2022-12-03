تطوير المنظومة الضريبية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بتنفيذ لافتات إرشادية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية، تتناول هذه الشروط والخطوات



وأعلن معيط، عن نجاح تنفيذ عملية رد ضريبة القيمة المضافة بصورة إلكترونية بالاعتماد على الإيصال الإلكتروني، وذلك على هامش ختام فعاليات مؤتمر المناخ.

وأكد وزير المالية، على أننا ماضون فى تحسين بنية الاقتصاد القومى وتطوير المنظومة الضريبية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية، على نحو يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الموارد، لافتًا إلى أن منظومة رد الضريبة هى منظومة إلكترونية قامت وزارة المالية بالتعاون مع شركائها من الشركات الكبرى (مايكروسوفت، وإيفينانس، وإيتاكس) بتنفيذها، والتى تتكامل مع منظومة الدفع الإلكتروني، ويتم الرد من خلال البنوك بالمقابل بنفس عملة الحساب التى يتم رد الضريبة عليها، وذلك تحفيزًا للسياحة وتشجيعًا للسياح على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتوعية وإعلام السائحين بشروط وإجراءات رد الضريبة، ومن أهم الإجراءات التى قامت بها وزارة المالية لتيسير رد ضريبة القيمة المضافة للزائرين المغادرين للبلاد أثناء فترة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، إلزام الممولين أو المكلفين الواقعين فى النطاق الجغرافى لمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الايصال الالكترونى، سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسى أو فرع قبل 1 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب قدمت تيسيرات عديدة لتسهيل إنضمام ممولى شرم الشيخ لمنظومة الإيصال من خلال تيسير اجراء الفحص والتسجيل لأجهزة نقاط البيع لهم فى أماكن تواجد نقاط البيع داخل مقارالممولين.

، وتم وضع هذه اللافتات فى أماكن عدة بمطار وفنادق مدينة شرم الشيخ وأماكن التجمعات بها، مضيفًا أنه تم إعداد ملصقات مطبوع عليها علامة VAT Refund، وتم لصقها ووضعها بالمحلات التجارية المختلفة بمدينة شرم الشيخ، والتى يمكن للسائح استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياته من هذه المحلات.

وفى سياق متصل أوضح المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة إتاحة منظومة إلكترونية لرد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بطريقة رقمية تتوافق مع النظم المميكنة بمصلحة الضرائب المصرية، تم تفعيل منظومة الإيصال الإلكترونى بمدينة شرم الشيخ، وتم بذل كل الجهد من أجل تقديم كل وسائل الدعم الفنى للممولين بشرم الشيخ لإتمام عملية انضمامهم إلى منظومة الإيصال الإلكترونى لتسهيل عملية رد الضريبة للمغادرين الأجانب، لافتا إلى أنه عقب صدور قرار إلزام ممولى شرم الشيخ بمنظومة الإيصال الإلكتروني، تم تشكيل فرق عمل لتقديم الدعم الفنى الميدانى للممولين فى مقاراتهم داخل مدينة شرم الشيخ لضمان حل كافة العقبات بشكل فورى وتسهيل عملية التكامل الفنى مع منظومة الإيصال الإلكتروني.

هذا بالإضافة إلى تفعيل التواصل المباشر مع الممولين للإجابة عن استفساراتهم حول التكامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى على مدار الـ ٢٤ ساعة من خلال فرق الدعم الفنى ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف المهندس ياسر تيمور أنه تم إنشاء صفحة على الموقع الإلكترونى للمصلحة بعنوان دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى (ممولى النطاق الجغرافى لمدينة شرم الشيخ)، وتتضمن الصفحة المعلومات والإجراءات اللازمة لإتمام التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني.