بيسكوف: روسيا ترفض وضع سقف لأسعار النفط

الاقتصاد
دميتري بيسكوف متحدث
دميتري بيسكوف متحدث باسم الرئاسة الروسية - أرشيفية

كشف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، عن رفض روسيا وضع سقف لسعر الغاز، لافتا إلى أن الكرملين يقوم بتحليل هذا الوضع، وقد تم اتخاذ بعض الاستعدادات لمواجهة هذا التوجه.

وقال بيسكوف خلال لقاء صحفي: "نقوم حاليا بتحليل الوضع. طبعا تم التحضير والاستعداد لمواجهة هذا السقف".

وشدد بيسكوف، على أن روسيا سترفض وضع أية سقوف على أسعار النفط، وبعد تحليل سريع سيكون هناك قرار بشأن كيفية تنظيم العمل لاحقا.

وقال: "لن نقبل بهذا السقف. وأما عن كيفية تنظيم العمل، فسنقوم بتحليل سريع وسنعلن عن ذلك لاحقا".
في وقت سابق أعلنت مجموعة السبع وأستراليا، التوصل إلى اتفاق على تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل.

ويدخل قرار مجموعة السبع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي، حيز التنفيذ في 5 ديسمبر أو بعد فترة وجيزة من هذا الموعد.

وفي يوم أمس، توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي أيضا إلى اتفاق حول مستوى الحد الأقصى لسعر النفط من روسيا - عند مستوى 60 دولارا. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على القرار قريبا.

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