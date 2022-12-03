عاجل | هام لسكان الصعيد.. تفاصيل كراسات شروط أراضي الإسكان للأفراد في 5 مدن

في إطار تقديم خدماتها للقراء، تقدم "الفجر" كراسة شروط أراضي وزارة الإسكان للتخصيص إلي الأفراد في مدن الصعيد والتي تتضمن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لعدد 19866 قطعة أرض سكنية ضمن مشروعات (إسكان أكثر تميزا، إسكان متميز، إسكان متوسط (محور الأراضي)، في عدد من مدن الصعيد.

كراسة شروط الإسكان المتوسط محور الأراضي



شمل الطرح بالإسكان المتوسط (محور الأراضي)، للأفراد عدد قطع يصل إلي 12807 قطعة في خمس مدن بالصعيد وهي:

سوهاج الجديدة

قنا الجديدة

الفيوم الجديدة

أسيوط الجديدة

بنى سويف الجديدة

ويمكن الاطلاع علي مواقع الأرض والأسعار وطرق الحجز والسداد من خلال كراسة الشروط ويمكن الاطلاع علي الرابط من هنا

كراسة شروط أراض الإسكان المتميز



تضمن طرح أراضي الإسكان المتميز عدد 6228 قطعة أرض في مدن:

قنا الجديدة سوهاج الجديدة

أسيوط الجديدة

ناصر الجديدة (غرب أسيوط)

طيبة الجديدة

الفيوم الجديدة.

ويمكن معرفة مكان الأرض وطرق الحجز وسعر المتر وآلية السداد من خلال كراسة الشروط والاطلاع علي الرابط من هنا



أراضي الافراد للإسكان الأكثر تميزا



طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 831 قطعة أرض للأفراد بالإسكان الأكثر تميزا، في مدن:

أسوان الجديدة

سوهاج الجديدة

بنى سويف الجديدة

أسيوط الجديدة

المنيا الجديدة.

ويمكن معرفة مكان الأرض وطرق الحجز وسعر المتر وأسلوب السداد من خلال كراسة الشروط علي الرابط من هنا

غدا.. موعد المرحلة التكميلية للطرح السابق



قالت وزارة الإسكان، إن المرحلة التكميلية للعملاء المتقدمين بالطرح السابق بتاريخ 19/6/2022، سيتم إتاحة كراسة الشروط لها غدا الأحد، عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online"، من خلال موقع الحجز الإليكتروني لبنك التعمير والإسكان.

سيتم توفير بيانات شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات، والأسعار وأسلوب السداد، على الموقع الإليكتروني للبنك، اعتبارًا من غدا الأحد 4/12/2022، للمرحلة التكميلية.

المرحلة الجديدة للطرح



أشار بيان وزارة الإسكان إلى أنه اعتبارا من منتصف يناير المقبل 15ـ1ـ2023، سيتم إتاحة كراسات شروط المرحلة الجديدة من الطرح الجاري وسيكون للعملاء الجدد الذين لم يسبق لهم التقدم لحجز الأراضي في المرحلة السابقة.