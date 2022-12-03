مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد أستراليا يلا شوت مباشر الأن فى ثمن نهائى كأس العالم قطر 2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي الأرجنتين وأستراليا مساء اليوم السبت 3 ديسمبر على أرض ملعب أحمد بن علي المونديال، لحساب فعاليات دور الـ16 لدولة قطر. كأس العالم 2022 م.

كانت بداية المنتخب الأرجنتيني مخيبة للآمال في المونديال بعد خسارته أمام السعودية بهدفين لواحد، لكنه استطاع بعد ذلك تصحيح الموقف واستعاد توازنه مرة أخرى في الجولتين الثانية والثالثة وتمكن من هزيمة المكسيك وبولندا على التوالي، لتتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

وأصبح المنتخب الأرجنتيني طموحًا كبيرًا بعد تأهله لهذا الدور، حيث كان يتربع على القمة، حيث كان متقدمًا على المونديال بأعينه على الوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة بقوة على اللقب.

استعدت كتيبة التانغو الأرجنتينية لهذه المباراة بكل قوة وتركيز عالٍ، حيث سيحاول ميسي ورفاقه الاستفادة من خبرتهم في المستطيل الأخضر من أجل قطع التذكرة إلى الدور التالي، لكن يجب أن يحذر من الخصم وعدم الرضا أمامه.

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من ناحية أخرى، رغم أن انطلاقة المنتخب الأسترالي كانت شبيهة بالخصم، إذ خسر في المباراة الأولى بنتيجة ثقيلة أمام فرنسا بأربعة أهداف، إلا أنها عالجت الموقف وهزمت تونس والدنمارك، لتتوجها. المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يساوي المتصدر بفارق الأهداف بينهما.

واليوم سيواجه المنتخب الأسترالي حلمًا كبيرًا ينتظره، وهذا ما عمل عليه الفريق في التدريبات وحضر المباراة بكل قوة. كتيبة المدرب جراهام أرنولد، رغم صعوبة المهمة، مصممة على تقديم أداء رائع يحقق من خلاله المفاجأة ويمرر إلى الدور التالي لأول مرة في تاريخها.

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