بث مباشر الأرجنتين واستراليا يلا شوت Yalla kora || مشاهدة مباراة الأرجنتين واستراليا بث مباشر يلا شوت اليوم في دور ال 16 من كأس العالم

الفجر الرياضي
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بث مباشر الأرجنتين واستراليا يلا شوت، مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد أستراليا بث مباشر في دور الـ16 لكأس العالم 2022 تتصدر محركات البحث العالمية مع انطلاق دور الـ16 اليوم، حيث يبحث عشاق الجولة الساحرة يوميًا عن جدول مباريات مونديال قطر 2022. لمتابعةهم مباشرة، واليوم ينتظر عشاق كرة القدم صافرة البداية لتسمع صوت مباراة الأرجنتين وأستراليا.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا

يستضيف ملعب كأس العالم أحمد بن علي، أحداث المواجهة بين الأرجنتين وأستراليا، تذاع على الهواء مباشرة ليلًا، حيث نجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق النصر خلال المباراة الأخيرة ضد بولندا بهدفين. حيث خسر المنتخب الأرجنتيني في المباراة الأولى أمام السعودية، ثم عاد وانتصر على المكسيك وبولندا ليتأهل أولًا في المجموعة ويلتقي مع المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثاني والذي كان ضمن مجموعة ضمت (تونس، فرنسا، الدنمارك)، ونجح المنتخب الأسترالي في بث مباشر في تحقيق النصر خلال المباراة الأخيرة ضد الدنمارك، في حين أن الظروف ستكون هي نفسها بالنسبة لفريقه وخصومه التاليين، يتحسر سكالوني على حقيقة أنهم سيعودون إلى اللعب بعد أكثر من اثنين. أيام راحة - خاصة بعد اتباع هذا المسار المرهق عاطفيًا للوصول إلى قمة المجموعة ج.

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مباراة الأرجنتين وأستراليا يلا شوت

إنه يعلم أنه لن يتم قبول أي أعذار من قبل الجماهير المتوقعة في الوطن في الأرجنتين. لمواجهة المخاوف بشأن الإرهاق، يمكن للمدرب الأرجنتيني استخدام العديد من اللاعبين الموهوبين للخروج من فريقه، مثل مكاليستر وألفاريز وإنزو فرنانديز لاعب بنفيكا، على الرغم من أن ميسي بالطبع لا يزال يتحمل الكثير من العبء الإبداعي. من المؤكد أن ليونيل ميسي الذي لا بديل له سيكون جزءًا لا يتجزأ مرة أخرى، حيث يحاولون إقامة ربع نهائي مع هولندا أو الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه سيحتاج إلى الكثير من المساعدة من فريق الدعم الذي خاض 36 مباراة. الخط الذي لم يهزم قد انتهى أخيرًا. أسبوع، يذاع الأرجنتين وأستراليا ليلة لقطة.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين ضد استراليا

حارس المرمى: أيميليانو مارتينيز

في الدفاع: ناهويل مولينا، وكريستيان وروميرو، ونيكولاس أوتاميندي، وماركوس أكونا

في الوسط: أليكسيس ماك أليستر، وإنزو فيرنانديز

خط الهجوم: ميسي، وأنخيل دي ماريا، وجوليان ألفاريز.

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