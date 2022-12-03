مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد أستراليا كورة أون لاين مباشر الأن فى ثمن نهائى كأس العالم قطر 2022 (0-0)

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا تُذاع على الهواء مباشرة ليلًا، نظرًا للاختلاف في القدرات بين الأرجنتين وبث أستراليا، فليس من المستغرب أن تخسر أستراليا كل من المواجهات الأربعة الأخيرة مع الأرجنتين على الرغم من فوز المنتخب الأسترالي 2. 0 عندما واجه فريقين مختلفين تمامًا في طوكيو العام الماضي.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا

في الماضي، تمكن ليساندرو مارتينيز من دخول المنافسة للحصول على مكان في قلب الدفاع، بينما يسعى نيكولاس تاغليافيكو لاعب ليون للسيطرة على ماركوس أكونا في مركز الظهير الأيسر. في غضون ذلك، كان لوتارو مارتينيز من بين مجموعة من نخبة لاعبي الأرجنتين الذين بدأوا اللعب على الهامش في المساء. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأربعاء أمام بولندا، إعلان فريق التحكيم لمباراة اليوم بين الأرجنتين وأستراليا، بث مباشر جاء كالتالي: الحكم: البولندي سيمون مارسينياك، المساعد الأول: البولندي باول سوكولنيكي، المساعد الثاني: البولندي توماس ليستكيويتش، الحكم الرابع: الغواتيمالي ماريو إسكوبار حكم تكنولوجيا الفيديو: الألماني ماركو فريتز.

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