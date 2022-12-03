مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد أستراليا كورة أون لاين مباشر الأن فى ثمن نهائى كأس العالم قطر 2022 (0-0)

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا تُذاع على الهواء مباشرة ليلًا، نظرًا للاختلاف في القدرات بين الأرجنتين وبث أستراليا، فليس من المستغرب أن تخسر أستراليا كل من المواجهات الأربعة الأخيرة مع الأرجنتين على الرغم من فوز المنتخب الأسترالي 2. 0 عندما واجه فريقين مختلفين تمامًا في طوكيو العام الماضي.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا

في الماضي، تمكن ليساندرو مارتينيز من دخول المنافسة للحصول على مكان في قلب الدفاع، بينما يسعى نيكولاس تاغليافيكو لاعب ليون للسيطرة على ماركوس أكونا في مركز الظهير الأيسر. في غضون ذلك، كان لوتارو مارتينيز من بين مجموعة من نخبة لاعبي الأرجنتين الذين بدأوا اللعب على الهامش في المساء. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأربعاء أمام بولندا، إعلان فريق التحكيم لمباراة اليوم بين الأرجنتين وأستراليا، بث مباشر جاء كالتالي: الحكم: البولندي سيمون مارسينياك، المساعد الأول: البولندي باول سوكولنيكي، المساعد الثاني: البولندي توماس ليستكيويتش، الحكم الرابع: الغواتيمالي ماريو إسكوبار حكم تكنولوجيا الفيديو: الألماني ماركو فريتز.

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مشاهدة مباراة الأرجنتين بث مباشر bein sports

بث مباشر مشاهدة مباراة الأرجنتين، يمكنكم مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر عبر قناة bein max HD 1 بتعليق صوتي من المعلق عصام الشوالي في تمام الساعة:

  • 9:00 مساءًا بتوقيت مصر.
  • 10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
  • 10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
  • 10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
  • 10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
  • 10:00 مساءًا بتوقيت العراق.
  • 9:00 مساءًا بتوقيت السودان.
  • 10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
  • 9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
  • 8:00 مساءًا بتوقيت تونس.
  • 8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
  • 7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
  • 11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
  • 10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
  • 11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
  • 10:00 مساءًا بتوقيت الكويت.
  • 10:00 مساءًا بتوقيت قطر.
  • 7:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
  • 10:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.
  • 7:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT

 

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