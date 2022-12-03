مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا في العارضة.. كورة اون لاين الارجنتين واستراليا اليوم

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الأسترالي، اليوم السبت، في مباراة قوية ضمن دور الـ16 بكأس العالم، ويتطلع فريق "تانجو" للمضي قدما في البطولة والتتويج بها، فيما يتطلع "كانغارو" يأمل الفريق في التأهل إلى ربع النهائي، والذي سيكون إنجازًا تاريخيًا.

واجه المنتخب الأرجنتيني نظيره البولندي في المباراة الأخيرة بكأس العالم وفاز بهدفين نظيفين سجلهما أليكسيس مكاليستر في الدقيقة 46 وجوليان ألفاريز في الدقيقة 67.

يأتي المنتخب الأسترالي من فوز كبير على الدنمارك بهدف نظيف سجله ماثيو ليكي في الدقيقة 60 من المباراة.

بالعودة إلى التاريخ، ستجد أن آخر مباراة رسمية للمنتخب الأرجنتيني كانت ضد أستراليا في كأس القارات عام 2005، وفاز "تانجو" 4-2.

موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022

تقام مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة و22:00 بتوقيت مكة المكرمة و19:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022

يقام مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022 على ستاد أحمد بن علي المونديالي.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022

تذاع مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022 عبر قنوات Alkass EXTRA One HD وbeIN Sports HD 1 Max.

معلق مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022

يعلق على مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022 خالد الحدي وعصام الشوالي.