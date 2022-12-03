"بين سبورت" bein sport max 1 بث مباشر مشاهدة استراليا والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

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بث مباشر مشاهدة استراليا والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، البث المباشر لمباراة الأرجنتين ضد أستراليا.. في إطار مباريات السعر النهائي لمونديال 2022 تقام مباراة القمة بين الأرجنتين وأستراليا على ملعب المونديال أحمد بن علي، تذاع على الهواء مباشرة اليوم السبت ديسمبر. 03 بالضبط الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ستكون مباراة الأرجنتين وأستراليا اليوم ذات طبيعة خاصة لقائد فريق التانجو ليونيل ميسي الذي يستعد للعب مباراته رقم 1000 في مسيرته الاحترافية، حيث سبق له أن لعب 778 مباراة مع نادي برشلونة و53 مع نادي برشلونة. بقميص باريس سان جيرمان، وهذه هي المواجهة رقم 196 مع المنتخب الأرجنتيني.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، إلى دور الأسعار النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط. يأمل المنتخب الأرجنتيني في قلب صفحة البداية المخيبة للآمال أمام السعودية، عندما خسر المباراة 2-1، ويواصل الانتصارات التي حققها في الجولتين السابقتين أمام المكسيك 2-0 وبولندا 2-0.

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