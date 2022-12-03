مشاهدة مباراة الأرجنتين واستراليا بث مباشر اليوم دون تقطيع كأس العالم 2022

بث مباشر الأرجنتين الآن، بث مباشر الأرجنتين الأرجنتين وأستراليا اليوم يستضيف ملعب أحمد بن علي بنادي الريان مباراة من العيار الثقيل للغاية بين الأرجنتين وأستراليا اليوم في دور الـ16 لمباريات المونديال، ضمن مباريات اليوم، والأرجنتيني. ويسعى المنتخب الوطني في مباراة اليوم لتحقيق النصر في مباراة الليلة بث مباشر الأرجنتين اليوم.

منتخب الأرجنتين واستراليا بث مباشر يوتيوب

بث مباشر لمنتخب الأرجنتين الآن، صعد المنتخب الأرجنتيني إلى مراحل خروج المغلوب، بعد أن تمكن من الحصول على المركز الأول في ترتيب مجموعاته، خسر الدور الأول أمام السعودية، بهدفين مقابل هدف واحد، وفي الجولة الأولى. حقق المنتخب الأرجنتيني انتصارا ثمينا في الجولة الثانية على حساب المنتخب المكسيكي وفي الدورتين الأخيرة والثالثة حقق فوزا كبيرا على المنتخب البولندي ليحصد خلال دور المجموعات بكأس العالم ست نقاط. تمكنت من الصعود إلى الأدوار الإقصائية، البث المباشر للأرجنتين وأستراليا.

بث مباشر لمنتخب الأرجنتين وأستراليا على اليوتيوب

رابط مباراة الأرجنتين هو بث مباشر. يدخل المنتخب الأسترالي تلك المباراة وهو يعلم ويفهم تمامًا مدى صعوبة الملعب اليوم، ومدى قوة ومتانة المنتخب الأرجنتيني، ومدى أدائه الجيد والمستوى الجيد الذي يقدمه، لذلك سيحاول مدرب المنتخب الأسترالي الصعود. معنويات فريقه وتحفيزهم على تقديم مباراة جيدة إلى حد ما، لتزويد الفريق بكافة إمكانياته، لمقاومة نظيره في مباراة اليوم، للفوز بملعب كرة القدم، بث مباشر من الأرجنتين وأستراليا الليلة لايف.

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ومن المتوقع تشكيل المنتخبين في جلسة اليوم

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام أستراليا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، أوتامندي، روميرو، تاجليافكو.

خط الوسط: أليستير، فرنانديز، دي باول.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، ميسي، دي ماريا.

تشكيل أستراليا المتوقع أمام الأرجنتين

حراسة المرمى: رايان.

خط الدفاع: كاراتشيتش، سوتار، رووليس، بيهيتش.

خط الوسط: آرون موي، ليكي، إرفين.

خط الهجوم: ماكجري، جودوين، ميتشيل ديوك.

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تردد القناة الناقلة لمباراة اليوم