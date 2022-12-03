مباراة الارجنتين بث مباشر اليوم كأس العالم مشاهدة مباراه استراليا ضد الأرجنتين يلا شوت yalla live

الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراه استراليا ضد الأرجنتين يلا شوت، جماهير الساحرة المستديرة في كل مكان على موعد مع اللقاء الناري الاستثنائي الذي سيجمع الأرجنتين مع أستراليا مساء اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، والذي يأتي في إطار الاستعدادات لدور الـ16 مباراة، والتي يتم من خلالها التانغو. يسعى الراقصون لتحقيق نصر قوي والمضي قدما نحو تحقيق الانتصارات والمنافسة. حول لقب المونديال، وسيعمل لاعبو المنتخب الأرجنتيني على تفادي المفاجآت في هذه المباراة القوية، لذا فإن هذه النسخة من المونديال تعتبر البطولة الأكثر إثارة بعد نتائجها غير المتوقعة.

مشاهدة مباراه استراليا ضد الأرجنتين يلا شوت

ومن المتوقع أن تكون مباراة الأرجنتين وأستراليا صعبة للغاية لكلا الفريقين، في ظل سعيهما لتحقيق حلمهما في الحصول على اللقب الأهم، ويسعى اللاعب الأرجنتيني ونجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي لتحقيق هذا الثمين. باللقب بعد أن أكد أن هذا الموسم سيكون آخر مشاركة له في المونديال وسيقاتل مع رفاقه من أجل الفوز والتقدم إلى الدور المقبل من البطولة.

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مشاهدة مباراه استراليا ضد الأرجنتين يلا كورة

وسيستضيف استاد أحمد بن علي الدولي لقاء الأرجنتين وأستراليا حيث يتنافس الجانبان من أجل الفوز. ومن المتوقع أن يدفع مدرب المنتخب الأرجنتيني أفضل اللاعبين في ظل استمرار قيادة ليونيل ميسي لتشكيل المنتخب الوطني. كما سيتم دفع دي ماريا كلاعب رئيسي.

رغم الهزيمة غير المتوقعة التي تلقاها المنتخب الأرجنتيني في بداية مشواره في مونديال قطر 2022 أمام السعودية بهدفين لواحد، عاد ليحقق الفوز على المكسيك بهدفين دون رد، واحتفظ بالتأهل. البطاقة بعدما تقدمت بولندا بهدفين دون رد.

بينما حقق المنتخب الأسترالي فوزا مبهرا على الدنمارك بهدف دون رد، قبل فوزه على تونس بهدف نظيف دون رد، ليحمل بطاقة التأهل على حساب تونس والدنمارك. تنطلق مباراة الأرجنتين وأستراليا على قناة الكاس إكسترا، وعلى قناة بي إن سبورت القطرية، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والسودان، والساعة العاشرة بتوقيت مصر. المملكة العربية السعودية والعراق وقطر.

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام أستراليا

  • حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
  • خط الدفاع: مولينا، أوتامندي، روميرو، تاجليافكو.
  • خط الوسط: أليستير، فرنانديز، دي باول.
  • خط الهجوم: جوليان ألفاريز، ميسي، دي ماريا.
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