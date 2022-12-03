450 جهاز.. الهجمات على ATM في ألمانيا تصل إلى مستوى غير مسبوق

الاقتصاد
بوابة الفجر

تعرض نحو 450 جهاز صراف آلي في ألمانيا إلى التفجير خلال هذا العام حتى الآن.

وذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية أن هذا النوع من الجرائم وصل بذلك إلى مستوى غير مسبوق.

 

وتستند الصحيفة في تقريرها إلى مشاركين في مؤتمر وزراء الداخلية الألمان الذي عقد في ميونخ حتى أمس.

 

وخلال الأعوام السابقة، تم تفجير عدد أقل من الآلات: 414 في عام 2020 و381 في عام 2021.

 

ووفقا للتقرير، تحدث وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، عن 500 جريمة تفجير صراف آلي "تم تنفيذها أو محاولة ارتكابها" في جميع أنحاء ألمانيا عام 2022، ورغم استمرار ارتفاع عدد أجهزة الصراف الآلي التي تم تفجيرها في ألمانيا، تخلى وزراء الداخلية خلال اجتماعهم عن تبني لوائح ملزمة لحماية الأموال للبنوك، واقتصروا في الوقت الحالي على الإجراءات الطوعية.

 

وذكرت الصحيفة، استنادا إلى مشاركين في المؤتمر، أن هذه الجرائم ترتكب الآن بشكل متزايد بالمتفجرات، وهو ما اعتبره المسؤولون تطورا جديدا ومقلقا، حيث كان يستخدم الجناة في الماضي مخاليط من الغاز لتنفيذ هذه الهجمات.

 

وقال أوليفر هوت، الرئيس الإقليمي للاتحاد الألماني للمحققين الجنائيين بولاية شمال الراين-ويستفاليا، في تصريحات للصحيفة إن الأشخاص الموجودين بالقرب من مسرح الجريمة معرضون لخطر شديد بسبب ذلك، وأضاف: "لقد أصيب مشاة بالفعل، وأصابت أجزاء معدنية متطايرة غرف أطفال وهناك منازل لم تعد صالحة للسكن".

 

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يرجع هذا التزايد في ألمانيا إلى تأثيرات نزوح من هولندا، التي تطبق بالفعل تدابير وقائية واسعة النطاق ضد مثل هذه التفجيرات. وينحدر من هولندا نحو ثلثي المشتبه بهم المسجلين لدى الشرطة الجنائية في ألمانيا خلال عامي 2020 و2021. 

الاقتصاد الصراف الآلي المانيا الظروف الاقتصادية أخبار مصر

مواد متعلقة

مباراة الارجنتين بث مباشر اليوم كأس العالم مشاهدة مباراه استراليا ضد الأرجنتين يلا شوت yalla live

ألمانيا تحذر من اندلاع حرب تجارية مع أمريكا

قرار من النيابة بشأن موظف لتهشيمه شاشة ماكينة الصراف الآلي بالعجوزة

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل الأرجنتين الرسمي ضد أستراليا في دور الـ16 بكأس العالم

يلا شوت اون لاين بث مباشر هولندا وأمريكا bein sport || كورة لايف مشاهدة مباراة امريكا وهولندا بث مباشر اليوم yalla shoot في كأس العالم كورة لايف

يلا شوت مشاهدة مباراة هولندا ضد امريكا بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم | كورة لايف مباراة united states vs netherlands بث مباشر yalla shoot

عاجل| أكبر فضيحة تضرب إعلام أمريكا.. رسائل داخلية يكشفها مالك تويتر عن نجل بايدن قبل انتخابات 2020

بث مباشر يلا شوت مباراة هولندا وامريكا في كأس العالم.. yalla shoot مباراة هولندا ضد الولايات المتحدة الأمريكية بث مباشر اليوم 3-12-2022

عاجل| «الذهب في ذمة الله».. أسعار الذهب اليوم ترتفع من جديد (كواليس ومفاجآت)

رابط مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022.. كورة اون لاين لايف مشاهدة مباراة هولندا ضد أمريكا بث مباشر yalla shoot

يلا شوت Al-Ahly مشاهدة مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش بث مباشر yalla shoot كورة لايف