مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا بث مباشر كورة لايف koora live بتاريخ 03-12-2022 كأس العالم 2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا بث مباشر كورة لايف، ينتظر جماهير ومتابعي مونديال كأس العالم مباراة مهمة بين الأرجنتين ونظيرتها أستراليا، مساء غد السبت 3 ديسمبر 2022، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب أحمد بن علي بنادي الريان في الدور السادس عشر. من بطولة كأس العالم 2022، التي تقام حاليا في قطر، وانطلقت المونديال في الحادي والعشرين من الشهر الجاري. ينتهي نوفمبر 2022 في 15 ديسمبر 2022، وتزداد الأيام، وتتأهل الفرق إلى الأدوار الإقصائية لتحديد من سيفوز بكأس العالم 2022.

رابط مباراة الارجنتين واستراليا بث مباشر

نشرح رحلة المنتخب الأرجنتيني في دور المجموعات خلال الجولات الثلاث الماضية. حقق الفريق السماوي خسارة في المباراة الافتتاحية أمام السعودية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، فيما حقق الدور الثاني هدفًا. الفوز على نظيره المكسيكي بنتيجة. مع هدفين دون إجابة في الجولة الثانية بالمجموعة، في حين قررت كتيبة البراغيث التأهل الرسمي ضد بولندا بهدفين دون إجابة، لمواجهة أستراليا في الجولة الـ16 المقبلة.

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التقى المنتخب الأسترالي، خلال مشاركته في دور المجموعات، في البداية حامل اللقب "المنتخب الفرنسي" في النسخة الأخيرة، وخسر الفريق الأسترالي بنتيجة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل واحد في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، بينما وانتزع المنتخب الاسترالي ثلاث نقاط وانتصر على نسور قرطاج في الجولة الأولى بهدف دون رد. وفي الدور الثاني، فيما بين الدور الثالث والأخير، تغلب على الدنمارك بهدف بدونه، ليلتقي الأول في المجموعة الثالثة مساء غد السبت.

تشكيل الأرجتيين المتوقع لمباراة أستراليا

ومن المتوقع ان يشهد تشكيل منتخب الأرجنتين بتواجد ليونيل ميسي لاعب المنتخب الأرجنتين في التشكيل المتوقع أمام  أستراليا مساءً غد السبت في الجولة السادسه عشر.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: جونزالوا مونييل، نيكولاس أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا.

الوسط: أليكسيس ماك أليستير، إنزو فيرنانديز، رودريجو دي باول.

الهجوم: أنخيل دي ماريا، ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل أستراليا المتوقع أمام الأرجنتين

حراسة المرمى: رايان.

الدفاع: بيهيتش، كيي رووليس، هاري سوتار، ميلوش ديجينيك.

الوسط: كريج جودوين، ارون موى، جاكسون ارفين، ليكي.

الهجوم: رايلي ماكجري، ميتشيل ديوك.

 

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