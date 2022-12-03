بريطانيا تتخلف عن الاقتصادات الكبرى بفعل انهيار الإنتاجية ونقص حاد للعمالة

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال مايكل سوندرز، العضو السابق بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إن النمو المحتمل للاقتصاد البريطاني تخلف عن كل الاقتصادات الكبيرة باستثناء المكسيك جراء انهيار الإنتاجية والنقص الحاد في العمالة، حسب وكالة بلومبيرج للأنباء.

وقال سوندرز الذي أنهى ولايته في البنك المركزي البريطاني في أغسطس الماضي،والآن هو مستشار اقتصادي كبير في أوكسفورد أيكونوميكس، إن تحليله لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لـ43 دولة أظهر أن "الحد الأقصى" لسرعة لنمو الاقتصاد البريطاني سوف يكون في ثاني أدنى مرتبة بالمجموعة للفترة من 2020 إلى 2024.

يشار إلى أن الناتج المحتمل الذي يتألف من مزيج من الإنتاجية ونمو القوة العاملة، هو مقياس لمدى إمكانية سرعة اقتصاد ما في التوسع قبل أن يحدث تضخم. وتشير النتائج إلى القليل من الأمل في أن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك بإمكانها الهرب من ركود اقتصادي وتضخم يتسببان في أشد ضائقة على المستهلكين يمكن تذكره.

كان اتحاد متاجر التجزئة البريطاني "بي.آر.سي" قد أعلن في نهاية الشهر الماضي أن الأسعار في المتاجر ارتفعت بأسرع معدل لها منذ بداية 2005، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ووصل معدل تضخم الأسعار في المتاجر البريطانية خلال الشهر الماضي إلى 7.4 في المائة مقابل 6.6 في المائة في شهر أكتوبر السابق عليه.

الاقتصاد

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