مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا كورة اون لاين اليوم 03-12-2022 في كأس العالم

شاهد مباراة الأرجنتين وأستراليا بث مباشر كورة لايف، بتاريخ 12-03-2022 كأس العالم 2022، تقدم لك الفجر بث مباشر لمباراة الأرجنتين وأستراليا، وتلعب هذه المباراة لجولة الادوار النهائية لمونديال 2022. كأس قطر وهذه المباراة الإقصائية والقوية التي تجمع المنتخب الأرجنتيني من أمريكا الجنوبية وأستراليا من آسيا، وهي أول مباراة تجمع الفريقين في المونديال، وحسابات المباريات في كأس العالم ليست كما كانت من قبل، لذا فهي الآن مباراة إقصائية يجب أن تفوز بالمباراة. الدور ربع النهائي.

يلعب المنتخب الأرجنتيني المباراة طامحا للأستمرار في مسيرة الفوز باللقب الثالث لهم في التاريخ، المنتخب الأرجنتيني خسر في أول مباراة له في البطولة أمام السعودية بنتيجة 2-1، لكن المنتخب الأرجنتيني عاد وتدارك الأمر وانتصر على المنتخب المكسيكي بنتيجة 2-0، ثم فرضت الأرجنتين نفسها متصدرة للمجموعة الثالثة بعد الفوز بنتيجة 2-0 على بولندا، منتخب الأرجنتين هو أحد المنتخبات المرشحة بقوة للفوز بكأس العالم، وتعتمد الارجنتين على نجمها الكبير ليونيل ميسي الذي قاد الأرجنتني للتأهل للدور الثمن النهائي، المنتخب الأرجنتني ودع النسخة الماضية في دور الثمن النهائي عندما خسرت المباراة بنتيجة 4-2 أمام فرنسا التي فازت بكأس العالم في تلك النسخة.

متابعة مباراة الأرجنتين وأستراليا بث مباشر كورة لايف

المنتخب الأسترالي الذي تأهل من المجموعة الرابعة كمنتخب وصيف، يدخل المباراة لصنع التاريخ والفوز على الأرجنتين اليوم والتأهل لدور الربع النهائي من كأس العالم لأول مرة في التاريخ، منتخب أستراليا خسروا المباراة الأولى في البطولة أمام فرنسا بنتيجة 4-1 وكانت خسارة ثقيلة، لكن أستراليا في المباراة الثانية من البطولة أنتصرت على منتخب تونس بهدف نظيف وفي المباراة الثالثة والحاسمة أمام الدنمارك انتصرت بهدف نظيف ولحقت بالمنتخب الفرنسي إلى دور الثمن النهائي، والآن الخصم صعب وقوي ولن تكون مباراة سهلة لأستراليا في المباراة.

التشكيل المتوقع للأرجنتين أمام أستراليا اليوم في كأس العالم

ستلعب الأرجنتين بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: مولينا - روميرو - اوتاميندي - اكونيه

خط الوسط: دي بول - فرنانديز - ماك اليستر

خط الهجوم: دي ماريا - ميسي - جوليان ألفاريز.

التشكيل المتوقع لأستراليا اليوم أمام الأرجنتين في كأس العالم

ستلعب أستراليا بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: رايان

خط الدفاع: ديجينك - سوتار - روفليس - بيهيتش

خط الوسط: ليكي - موي - إيرفين - غودوين

خط الهجوم: ماكجري - ديوك.



