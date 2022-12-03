مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم السبت، الموافق 3 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد «أحمد بن علي المونديالي».

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأرجنتين وأستراليا في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022 بث مباشر

يستضيف ستاد أحمد بن علي مباراة نارية تجمع بين الأرجنتين وأستراليا، فى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

منتخب الأرجنتين تأهل إلى الدور الثاني من مونديال قطر بعد تصدُّر المجموعة الثالثة، بعدما حقق ليونيل ميسي ورفاقه ست نقاط من فوزين أمام المكسيك وبولندا وخسارة من السعودية.

أما منتخب أستراليا، فقد تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022 باحتلال وصافة المجموعة الرابعة خلف فرنسا، حيث جمع «الكنجارو» ست نقاط من الخسارة أمام فرنسا، ثم الفوز على كل من تونس والدنمارك.

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تشكيل الأرجنتين المتوقع في مباراة أستراليا

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، روميرو، نيكولاس أوتاميندي، تاليافيكو.

خط الوسط: دي بول، باريديس، بابو جوميز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لوتارو مارتينيز، أنخيل دي ماريا.

تشكيل أستراليا المتوقع في مباراة الأرجنتين

حراسة المرمى: رايان.

خط الدفاع: ديجينك، سوتار، روفليس، بيهيتش.

خط الوسط: ليكي، إيرفين، موي، جودوين.

خط الهجوم: ديوك، ماكجري.

بث مباشر مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022

ويقدم موقع الأسبوع بث مباشر لمباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم السبت، الموافق 3 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد «أحمد بن علي المونديالي»، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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