يلا شوت.. مباراة الأرجنتين ضد أستراليا فى دور الـ16 | كورة لايف بث مباشر مباراة الأرجنتين وأستراليا فى كأس العالم اليوم السبت 3_12_2022

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس أن مباراة الولايات المتحدة وهولندا والأرجنتين وأستراليا لن تذاع على التلفزيون في الجولة الأولى من دور الـ16 لكأس العالم التي تنطلق اليوم السبت.

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ستواجه الولايات المتحدة هولندا في الساعة 5 مساءً، بينما ستلعب الأرجنتين مع أستراليا الساعة 9 مساءً.

ولم تقم مجموعة قنوات بي إن سبورتس بتضمين المباراتين في جدول قنواتها العامة، حيث بثت القناة القطرية حتى الآن 16 مباراة من بين 22 مباراة أعلنت عن بثها مجانًا.

بث مباشر الارجنتين واستراليا يلا لايف، تمكن الارجنتين من تأمين تأهله وصعوده إلي دور الـ 16 بالمونديال بعدما حقق الفوز في الجولة الثالثة علي بولندا بثنائية نظيفة في لقاء كان صعب علي الورق، لكن اللاعبين جعلوه اسهل مما يمكن، الفارق بين الثنائي هو عدم سيطرة لاعبي المنتخب البولندي علي اعصابهم خوفًا منهم في هروب التأهل.

وهو ما كان يحظي به منتخب التانجو في نقطة ايجابية رائعة، ليصعدوا كمتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعدما اخفق امام الصقور ثم فاز امام المكسيك 2-0 وكرر نفس النتيجة امام بولندا ليصعدوا سويًا، كرة القدم التي ابتسمت لليو ميسي بجانب روبرت ليفاندوفسكي ولن ترضي بأن تخرج احد من طرفي اللقاء وهو حزين بإقصاء بلده، ليصطدم الارجنتين بأستراليا التي تريد بأن تدخل التاريخ اليوم بإقصاء التانجو، بث مباشر الارجنتين واستراليا 365 كورة.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءًا بتوقيت الكويت.