بث مباشر مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب أستراليا argentina vs australia يلا شوت "الشوط الأول"

بث مباشر مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب أستراليا argentina vs australia مساء اليوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2022 على أرضية ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، في ثاني مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في الأراضي القطرية.

بث مباشر مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب أستراليا

وصل المنتخب الأسترالي إلى دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخه ويلعب أول مباراة له في دور الـ16 منذ 2006 مساء اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، على أرض ملعب أحمد بن علي، عندما وتلتقي الأرجنتين في المباراة الأولى بين الفريقين في المونديال، حيث سبق أن التقيا في مباراة ودية في 7 مناسبات بين ودية ورسمية، فاز راقصو التانغو بـ 5 مواجهات، وفاز الكنغر في مباراة واحدة، بينما هم تعادل في مباراة واحدة. وتأهلت أستراليا للسعر النهائي بعد أن احتلت المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعات برصيد 6 نقاط خلف فرنسا المتصدرة، بعد فوزها في الجولتين الثانية والثالثة على كل من تونس والدنمارك بهدف في كل منهما. حضور أستراليا في هذه الجولة هو الثاني في تاريخها الأول. كان ذلك في نسخة 2006 عندما تخطى دور الـ16 وخرج من قبل الأزوري الإيطالي، الذي رفع اللقب في النهاية.

يطمح المنتخب الأسترالي، الذي يفرض مدربه سياسة العزلة الاجتماعية، إلى إجبار لاعبيه على إغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز على البطولة. لقد آتت هذه الطريقة ثمارها، وهنا نرى الكنغر في دور الـ16، ومن المرجح أن نراهم في ربع النهائي لأول مرة في تاريخهم إذا صمدوا أمام هجوم التانجو.

مباراة الأرجنتين وأستراليا كورة اون لاين

الجانب الآخر من المباراة هو المنتخب الأرجنتيني الذي يطمح للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة. لماذا لا تعود إلى بوينس آيرس مع الكأس الأغلى؟ هدف أبطال كوبا أمريكا هو التتويج لإعادة تانجو إلى الصدارة مرة أخرى وتعويض خسارة اللقب في نسخة 2014 عندما وصلوا للنهائي وخسروا المباراة أمام المنتخب الألماني الذي توج باللقب الرابع. اللقب في تاريخها، بدأت الأرجنتين مشوارها في المونديال العربي بمواجهة ممثل العرب المنتخب السعودي، وكانت الصفعة التي تلقاها تانجو وخرج دون النقاط الثلاث بعد فوز الأخضر بهدفين. ضد هدف واحد. جاء ذلك مبكرًا من أجل إعادة الحساب، وبالفعل تم ذلك، وعاد ميسي ورفاقه وحققوا النصر في الجولتين الأخيرتين على كل من المكسيك وبولندا ليتأهلوا إلى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط والابتعاد عن المواجهة مع المنتخب. المنتخب الفرنسي

خسرت الأرجنتين في 7 مواجهات مع الكنغر الأسترالي مرة واحدة، وكان ذلك في يوليو 1988 في مباراة ودية انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وشارك التانجو في المونديال 18 مرة، منها 5 مرات وصلوا للنهائي وخسروا 3 مرات والفوز مرتين، فمنذ تنفيذ دور الـ16 عام 1986 لم تخرج الأرجنتين من السعر النهائي مرتين على التوالي، حيث خرجت مرتين فقط، الأولى عام 1994 والثانية عام 2018 في روسيا، ضد رومانيا و. فرنسا، على التوالي.

تشكيل أستراليا المتوقع لمواجهة الأرجنتين

حراسة المرمى: ماثيو رايان، خط الدفاع: ميلوش ديجينك، هاري سوتار، كيي روفليس، عزيز بيهيتش، خط الوسط: ماثيو ليكي، جاكسون إيرفين، آرون موي، كريج جودوين، خط الهجوم: ميتشيل ديوك، رايلي ماكجري.

تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة أستراليا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس اوتاميندي، ماركوس أكونيا، خط الوسط: رودريجو ديبول، إنزو فرنانديز، ليكسيس ماك أليستر، خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينز.



