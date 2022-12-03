لينكات يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم | argentina vs australia كورة لايف مباراة الأرجنتين وأستراليا في بث مباشر وحصري yalla shoot

ستنقل مباراة الأرجنتين وأستراليا في مونديال 2022 على الهواء مباشرة، وذلك اليوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2022. ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "كأس العالم أحمد بن علي".

ومن المقرر أن تبدأ مباريات الأرجنتين وأستراليا الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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وسيستضيف ملعب أحمد بن علي مباراة مكثفة بين الأرجنتين وأستراليا في دور الـ16 لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني إلى الدور الثاني من مونديال قطر بعد فوزه في المجموعة الثالثة بعد فوز ليونيل ميسي ورفاقه بست نقاط من انتصارين على المكسيك وبولندا وهزيمة في السعودية.

أما منتخب أستراليا، فقد تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022 باحتلال وصافة المجموعة الرابعة خلف فرنسا، حيث جمع «الكنجارو» ست نقاط من الخسارة أمام فرنسا، ثم الفوز على كل من تونس والدنمارك.

الأرجنتين Vs أستراليا.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: الكأس اكسترا 1.

الملعب: 694.

المعلق: خالد الحدي.



موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.