شغال - رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022 | كورة لايف الأرجنتين ضد أستراليا بث مباشر مباريات كأس العالم 2022

يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب الأسترالي على ملعب أحمد بن علي المنديال مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة من دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر، فيما يتوق راقصو التانغو إلى مواصلة مسيرتهم نحو العنوان عن طريق عبور الكنغر الأسترالي.

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وتأهل المنتخب الأرجنتيني للدور بعد مشوار مثير في دور المجموعات بفوز مفاجئ 2-1 على المنتخب السعودي في الدور الأول ثم التعادل في الدور الثاني، والفوز على المكسيك بهدفين نظيفين. وتغلب المنتخب الوطني على بولندا بنفس النتيجة في الجولة الماضية، محصلًا عليه 6 نقاط ويحتل المركز الأول في المجموعة.

وتقدم المنتخب الأسترالي إلى دور الـ 16. بعد فوزه على فرنسا 4-1 في الدور الأول من دور المجموعات، تقدمت المجموعة بشكل غير متوقع، وتغلبت على تونس بنتيجة نظيفة في الدور الثاني. أهداف قبل فوزه بقطع نظيفة على الدنمارك في مباراتهم الأخيرة ويحتلون المركز الثاني في المجموعة بست نقاط خلف فرنسا المتصدرة.

بث مباشر مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم السبت، الموافق 3 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد «أحمد بن علي المونديالي».

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأرجنتين وأستراليا في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022 بث مباشر، يستضيف ستاد أحمد بن علي مباراة نارية تجمع بين الأرجنتين وأستراليا، فى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

منتخب الأرجنتين تأهل إلى الدور الثاني من مونديال قطر بعد تصدُّر المجموعة الثالثة، بعدما حقق ليونيل ميسي ورفاقه ست نقاط من فوزين أمام المكسيك وبولندا وخسارة من السعودية.

الأرجنتين Vs أستراليا.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: الكأس اكسترا 1.

الملعب: 694.

المعلق: خالد الحدي.



موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.