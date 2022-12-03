عاجل| غرامة 2 مليون جنيه.. مهلة "التموين" لحائزي الأرز تنتهي غدًا

تنتهي المهلة المحددة من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمزارعين وتجار الأرز وأصحاب المضارب، غدًا الأحد 4 ديسمبر 2022، لإخطار مديريات التموين التابعة لهم بكافة الكميات المختزنة لديهم.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن مد المهلة يأتي قي إطار تمكين حائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض في ‏الأسواق ولإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من ‏مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم.

وفي بيان صادر عن التموين، قال الدكتور علي المصيلحي، إن القرار يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزاره التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للتسعيرة التي أقرها رئيس الوزراء.

وشدد وزير التموين، علي ‏ان نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

فيما صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، بأن الوزارة كانت قد أهابت بجميع السادة الفلاحين وأصحاب ‏الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية ‏وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنه ‏‏2022 لتنظيم عمليه التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا ‏الموسم، واشار القرار في بنوده إلي إلزام المزارعين بتوريد طن ارز ‏شعير عن كل فدان مزروع حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 ‏إلى 4 طن ارز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% ‏من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة ‏المعروض من هذه السلعة ألاستراتيجيه بكميات وأسعار عادله في ‏المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.‏

وشدد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير بعدم حظر الأرز عن ‏التداول من خلال إخفاءه آو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏بأي صوره من الصور عدا الاستعمال الشخصي وان الكميات التي يتم ‏ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها احكام قانون حماية ‏المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام وتوقيع غرامه ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمة أيهما اكبر.‏