عاجل| غرامة 2 مليون جنيه.. مهلة "التموين" لحائزي الأرز تنتهي غدًا

الاقتصاد
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية

تنتهي المهلة المحددة من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمزارعين وتجار الأرز وأصحاب المضارب، غدًا الأحد  4 ديسمبر 2022، لإخطار مديريات التموين التابعة لهم بكافة الكميات المختزنة لديهم. 

 

 

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن مد المهلة يأتي قي إطار تمكين حائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض في ‏الأسواق ولإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من ‏مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم.

 

وفي بيان صادر عن التموين، قال الدكتور علي المصيلحي، إن القرار يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزاره التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للتسعيرة التي أقرها  رئيس الوزراء.

 

وشدد وزير التموين، علي ‏ان نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

فيما صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، بأن الوزارة كانت قد أهابت بجميع السادة الفلاحين وأصحاب ‏الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية  ‏وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنه ‏‏2022 لتنظيم عمليه التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا ‏الموسم، واشار القرار في بنوده إلي إلزام المزارعين بتوريد طن ارز ‏شعير عن كل فدان مزروع حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 ‏إلى 4 طن ارز  شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% ‏من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة ‏المعروض من هذه السلعة ألاستراتيجيه بكميات وأسعار عادله في ‏المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.‏

وشدد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير بعدم حظر الأرز عن ‏التداول من خلال إخفاءه آو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏بأي صوره من الصور عدا الاستعمال الشخصي وان الكميات التي يتم ‏ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها احكام قانون حماية ‏المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام وتوقيع غرامه ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمة أيهما اكبر.‏

كميات الارز

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