الأسطورة رابط مباراة الارجنتين واستراليا بث مباشر اليوم 3-12-2022 مشاهدة مباراة الارجنتين واستراليا مباشر تويتر كورة لايف

الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة الارجنتين واستراليا بث مباشر،كأس العالم بتاريخ 03-12-2022 والقنوات الناقلة مباشر،Argentina vs Australia match تواصل الأرجنتين سعيها للفوز بلقب المونديال للمرة الثالثة في مونديال قطر، من خلال مواجهة دور الـ16 ضد أستراليا، ويبحث عشاق ساحرة الجولة عن موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في 2022. كأس العالم.

موعد مبارة الأرجنتين وأستراليا اليوم

3 ديسمبر 2022

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
9:00 مساءًا بتوقيت مصر.
10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
10:00 مساءًا بتوقيت العراق.
9:00 مساءًا بتوقيت السودان.
10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
8:00 مساءًا بتوقيت تونس.
8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءًا بتوقيت الكويت.
10:00 مساءًا بتوقيت قطر.
7:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.
7:00 مساءًا بتوقيت غرينتش

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التشكيل المتوقع لمنتخب استراليا ضد الارجنتين

– حارس المرمى: رايان.

– الدفاع: ديجينك، وسوتار، وروفليس، وبيهيتش.

– الوسط: وليكي، وإيرفين، موي، وجودوين.

– الهجوم: ديوك، ماكجري.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين ضد استراليا

حارس المرمى: أيميليانو مارتينيز

في الدفاع: ناهويل مولينا، وكريستيان وروميرو، ونيكولاس أوتاميندي، وماركوس أكونا

في الوسط: أليكسيس ماك أليستر، وإنزو فيرنانديز

خط الهجوم: ميسي، وأنخيل دي ماريا، وجوليان ألفاريز.

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