التمثيل أصبح عائليا.. صفية العمري تكشف عن رأيها في دخول أبناء الفنانين مجال التمثيل

صفية العمري: الفن الفترة دي أصبح عائلي وكل فنان بيدخل ولاده يمثلوا معاه

كشفت الفنانة صفية العمري عن رأيها في دخول أبناء الفنانين مجال التمثيل، مشيرة إلى أن الفن أصبح عائليا، بجانب الحديث عن أهمية التكريم للفنان.

صفية العمري

وقالت صفية العمري في تصريحات صحفية: أنا أولادي عندهم كارير مختلف، والفن الفترة دي أصبح عائلي، وكل فنان بيدخل ولاده يمثلوا معاه، وزمان مكناش كدا بالعكس كنا نرفض ولادنا يدخلوا مجال التمثيل لأنه تعب وشقى.

صفية العمري

صفية العمري عن حضورها المهرجانات الفنية

وتحدثت صفية العمري عن حضورها المهرجانات الفنية وأهمية التكريم بالنسبة للفنان، قائلة: أنا بحرص على حضور المهرجانات الفنية الهامة زي القاهرة السينمائي والبحر الأحمر والجونة أحيانًا، واتكرمت من بلاد كتير والتكريم مهم للفنان لأنه عبارة عن كلمة شكر على تعبه وشقاه وأي تكريم بيكون في سجل وتاريخ الفنان.

صفية العمري

صفية العمري عن أهمية تكوين الأسرة والإنجاب

ومن ناحية أخري، سبق وتحدثت صفية العمري عن أهمية تكوين الأسرة والإنجاب، قالت: الفن بيسرق العمر، لأننا بنكرس حياتنا بالكامل ووقتنا في التصوير والاستديو، والفنانات اللي لم ينجبوا ولا أتجوزوا لما يكبروا هيحسوا أنهم غلطوا وكان لازم يكونوا أسرة وأولاد، والحمد لله إني بصيت للمستقبل واتجوزت وخلفت وقدرت أوازن ما بين عائلتي وبين الفن.

صفية العمري

آخر أعمال صفية العمري

والجدير بالذكر ان الفنانة صفية العمري قدمت العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، من بينهم مسلسل ليالي الحلمية بأجزائه، وهوانم جاردن سيتي ومسلسل عفاريت السيالة وخان القناديل وأوبرا عايدة وغيرها من الأعمال الفنية.

وكان آخر أعمالها فيلم "فص ملح وداخ" مع الفنان عمرو عبد الجليل، وعرض في عام 2016، وشارك في بطولته كل من هبة مجدى، عبد الرحمن أبو زهرة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين، تأليف كريم الحسينى، إخراج تامر بسيونى.

صفية العمري

نبذة عن صفية العمري

ولدت صفية العمري في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ثم انتقلت إلى القاهرة لظروف عملها، كانت صفية سفيرة سابقة للأمم المتحدة للنوايا الحسنة، تخرجت من كلية التجارة ودرست اللغة الروسية وعملت كمترجمة في المؤتمرات الدولية، إكتشفها المنتج رمسيس نجيب، وتزوجت من الفنان جلال عيسى وأنجبا ولدين.