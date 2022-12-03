كورة لايف HD مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا بث مباشر اليوم السبت Argentina Vs Australia Live كأس العالم 2022 منتخب الأرجنتين وأستراليا مباشر يلا كورة

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا بث مباشر اليوم السبت مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا بث مباشر، مباراة الأرجنتين وأستراليا ملحمية بتاريخ 3/12/2022 ؛ هل أنت مستعد لمباراة القرن؟ ستواجه الأرجنتين وأستراليا في مواجهة ملحمية يوم 03-12-2022. إذا كنت من كبار المعجبين بالفريق أو ترغب فقط في مشاهدة بعض مباريات كرة القدم الدولية المثيرة، فمن المؤكد أن هذه ستكون لعبة لا تُنسى. استعد لقضم أظافرك من خلال قراءة جميع التفاصيل هنا!

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا

تقام مباراة الأرجنتين ضد أستراليا، بث مباشر اليوم 3 ديسمبر 2022، على ملعب أحمد بن علي بالريان. ستبدأ المباراة في الساعة 19:00 بالتوقيت العالمي المنسق وسيتم بثها مباشرة على قنوات مختلفة. إنها مباراة في كأس العالم في مراحل خروج المغلوب، حيث تأهلت الأرجنتين وأستراليا. لعب الفريقان بشكل جيد هذا الموسم ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة. تابع جميع التحديثات والإحصائيات والأحداث البارزة والاحتمالات من مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في 3 ديسمبر لمعرفة الفريق الذي سيخرج منتصرًا.

منتخب الأرجنتين وأستراليا مباشر يلا كورة

تمتلك الأرجنتين أحد أنجح المنتخبات الوطنية في كرة القدم العالمية، حيث فازت بكأس العالم مرتين وبوجود العديد من اللاعبين الكبار مثل ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو وباولو ديبالا وأنخيل دي ماريا وغيرهم. أستراليا ليست متراخية مع لاعبين نجوم مثل آرون موي وماثيو رايان ومايل جيديناك وتيم كاهيل وغيرهم الكثير ممن هم على استعداد لدخول الميدان لبلدهم.





اليوم، 12 ديسمبر 2022، ستواجه الأرجنتين وأستراليا بعضهما البعض في دور خروج المغلوب من كأس العالم FIFA قطر 2022. فازت الأرجنتين بالمجموعة C وستواجه فريقًا أستراليًا حيويًا وصل إلى مراحل خروج المغلوب من البطولة لأول مرة منذ ذلك الحين 2006.

تقام المباراة على ملعب أحمد بن علي في الدوحة في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، حيث ستكون مهمة ليونيل ميسي في كأس العالم على المحك. دخلت الأرجنتين هذه المباراة بعد فوزها 2-0 على بولندا بقيادة ليفاندوفسكي، بينما كانت أستراليا تتطلع إلى اقتناص أربع مباريات متتالية دون فوز ضد غريمها من أمريكا الجنوبية في كأس العالم السابقة.