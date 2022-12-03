22 مليار جنيه إجمالي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال نوفمبر الماضي

الاقتصاد
البورصة المصرة خلال
البورصة المصرة خلال نوفمبر الماضي

استحوذة تعاملات المستثمريين المصريين على نسبة 75.3% من إجمالي التعاملات على الاسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال نوفمبر الماضي التى سجل فيها رأسمال  السوقي للبورصة اأرباح  105    مليار جنيه؛  ليغلق عند مستوى 870 مليار جنيه.

وعلى صعيد الأجانب فقد استحوذة على نسبة 15.1%، بينما استحوذ العرب على 9.6%و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 

الأجانب يبيعون بالبورصة بقيمة 22 مليار جنيه:

و سجل الأجانب  صافي بيع بقيمة 1.6 مليون جنيه خلال تعاملات نفس الشهر  بينما سجل العرب صافي بيع بقيممة 15.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

ومنذ بداية العام  فقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 22 مليار جنيه منذ بداية العام وحتي نهاية نوفمبر، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة.

أداء مؤشرات االبورصة خلال شهر نوفمبر:

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 16.59% ليغلق عند مستوى 13259.26 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.72% ليغلق عند مستوى 2583.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 14.20% ليغلق عند مستوى 3740.62 نقطة.

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