خالد الصاوي: أنا مش ندمان على دوري في 'عمارة يعقوبيان' لكن لو اتعرض عليا تاني مش هعمله

تصريحات خالد الصاوي عن دوره في فيلم "عمارة يعقوبيان"

قال الفنان خالد الصاوي خلال لقائه في برنامج "سؤال مباشر" المذاع عبر شاشة العربية، إنه ليس نادم على دوره في فيلم "عمارة يعقوبيان" موضحا أنه إذا عرض عليه هذا الدور مرة أخرى لن يقدمه.

خالد الصاوي

وأضاف خالد الصاوي: "أنا مش ندمان على دوري في 'عمارة يعقوبيان'، لكن لو اتعرض عليا الدور ده النهاردة مش هعمله، ده دور انتحاري تقوم بيه وأنت لسه أسمك مكتوب بالرصاص.. وإذا عرض عليا دوري في 'الفيل الأزرق' تاني برضو مش هعمله، في شخصيات متتعملش كذا مرة".

خالد الصاوي

واستكمل الصاوي: قبل "عمارة يعقوبيان" مكنتش بحس إني ممثل كويس، كنت بحس إني ممثل مجتهد أو ممثل واعد، كنت ساعات أقول أنا بحب التمثيل أكتر ما بيحبني، كان تصورب كده النهاردة بقول ده على الشعر.

نبذة عن “عمارة يعقوبيان”

وعرضت "عمارة يعقوبيان" عام 2006، من بطولة عادل إمام، ونور الشريف، ويسرا، وأحمد بدير، وخالد الصاوي، وهند صبري، ومحمد إمام وإخراج مروان حامد، وإنتاج عماد الدين أديب، مأخوذ عن رواية للكاتب علاء الأسواني، كتب النص السينمائي وحيد حامد، إخراج مروان حامد.

خالد الصاوي

خالد الصاوي عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية



ومن ناحية أخري، قال الفنان خالد الصاوى خلال لقائه مع برنامج لايت شو الذى يذاع على قناة الحياة إنه سعيد بمشاركته كعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية وتعد المرة الثالثة الذى يشارك فيها بعد مهرجان دبى ومهرجان الإسكندرية، مضيفًا أنه كل مرة أكون شايل اسم بلدي ولا بد من التركيز.

وشارك في لجان تحكيم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية هذا العام عدد من أبرز السينمائيين والفنانين المصريين والعرب حيث يرأس مسابقته الطويلة للأفلام الروائية والتسجيلية المخرج مجدي أحمد علي بعضوية كل من النجوم خالد الصاوى ومراد مكرم وفاطمة ناصر والسيناريست زينب عزيز ومدير التصوير والمخرج أحمد المرسى والموزع الموسيقى عادل حقي وأستاذ السينما والشئون الثقافية بجامعة سنجور الكونغولى ريبيو بونكيتى بوز، وفي لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة برئاسة مدير التصوير الكبير سعيد الشيمي وعضوية الناقد السينمائي رياض ابو عواد والنجوم دايموند بو عبود وإنجي أبو زيد والمنتج والموزع التونسي مجدي الحسيني.

آخر أعمال خالد الصاوي

والجدير بالذكر ان آخر أعمال خالد الصاوي، هو مسلسل "أعمل إيه" من إخراج أحمد عبد الحميد وبطولة صابرين، خالد الصاوي، هناء الشوربجي، طارق عبد العزيز، ندى بسيوني، ألحان المهدي ومحمد مهران، وتحكي قصته عن عبد الله وزوجته صابرين التي تحاول ايجار شقه جارهم جورج بعد وفاته ولكن يفاجئو بروح عم جورج داخل الشقة لتحول دون ايجار الشقة وتتوالى الاحداث في اطار كوميدي.