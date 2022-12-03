تموين الدقهلية: توريد نحو 87 ألف طن أرز حتى الآن

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، أنه تم توريد نحو 86 ألفًا و416 طنًا، و799 كيلو أرز شعير منذ بداية موسم التوريد حتى اليوم.

وقال دايرة، إنه يجب على جميع المزارعين الالتزام بتنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بتنظيم التداول على الأرز الشعير، وعدم تخزينه بغرض حجبه عن التداول واحتكاره، مؤكدًا أن الممتنعين عن التوريد أو القائمين بتخزين الأرز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

وأكد أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة تسهيل عمليات ‏التوريد على المزارعين، مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقًا ‏للمواصفات الموضوعة، حيث يتواجد في كل نقطة استلام لجنة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة، ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء، ومندوب ‏عن مديرية الزراعة، ومندوب عن الجهات المسوقة.

وأشار إلى أنه تم مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز ‏الأبيض من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم لإخطار المديرية حتى يوم غد الأحد الموافق 4 من ديسمبر الجاري، تنفيذًا لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية.