رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1444 وموعد الصرف

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن صدور نتائج الأهلية اليوم الأحد 27 نوفمبر، الأمر الذي تطلب من المتقدمين البحث عن رابط للاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1444 وموعد الصرف.

وخصصت الوزارة الوصية، منصة إلكترونية لهذه العملية، حيث تظهر النتائج على موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وأن عدد المواطنين الراغبين في التسجيل قد زاد، وهذا بعد أن أعلنت الوزارة عن تمديد فترة التسجيل الجديدة طوال الشهر الجاري.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1444 وموعد الصرف، وهي على النحو التالي:-

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية، موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444، على أن تكون مخصصة للاشخاص الذين يستحقونها، حيث أن الوزارة الوصية كانت قد حددت شروط وآليات للأشخاص المؤهلين لصرف هذه المستحقات.

وعلى ضوء الاخبار المؤكدة، أن موعد صرف المستحقات في حسابات مستحقيها قد حدد بيوم الفاتح من ديسمبر للعام الحالي.

هذا وقد أكدت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية للمملكة السعودية عن تقديم الدعم الذي يحتاجه المواطن.

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1444 وموعد الصرف

ووضعت الوزارة الوصية منصة تحت تصرف المواطنين السعوديين من أجل الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، باتباع هذه الخطوات:-

- الدخول على موقع الاستعلام عن الظمان الاجتماعي المطور 1444 من خلال هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

- النقر على أيقونة خدمات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية.

- إدخال رقم الهوية.

- تسجيل الاسم الرباعي.

- تحديد تاريخ الميلاد.

- تحديد تاريخ التسجيل في موقع وزارة التنمية والموارد الاجتماعية.

- عند الانتهاء من ملئ البيانات المطلوبة ننقر على أيقونة الاستعلام.

ملحوظة.. موقع التسجيل متوقف حاليا على أن يعاد فتحه في القريب العاجل، أيضا وحسب ما هو متداول فقد استقبلت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية أنها قد استقبلت الآلاف من المتقدمين.