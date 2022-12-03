"هيرميس" تتصدر قائمة شركات الوساطة المالية بالبورصة خلال تعاملات نوفمبر

تصدرت المجموعة المالية هيرميس صدارة شركاة الوساطة المالية بالبورصة من حيث قيم التداول مستحوذة على حصة سوقية 13.6%، محققة قيمة تداولات بنحو 8 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثاني بالقائمة شركة “ التجاري الدولي للسمسرة ” بقيم تداولات 7.9 مليار جنيه مستحوذة على حصة سوقية 13.4%، تلاه المجموعة المالية للسمسرة بقيم تداولات 7.5 مليار جنيه مستحوذة على حصة سوقية 12.7%.

وفي المركز الرابع جاءت شركة ارقام بقيم تدالات 3.5 مليار جنيه مستحوذة على حصة سوقية 6%.

المصريون يستحوذون على نسبة 75% من إجمالي قيم التداولات:

وكانت قد استحوذة تعاملات المستثمريين المصريين على نسبة 75.3% من إجمالي التعاملات على الاسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال نوفمبر الماضي التى سجل فيها رأسمال السوقي للبورصة اأرباح 105 مليار جنيه؛ ليغلق عند مستوى 870 مليار جنيه.

وعلى صعيد الأجانب فقد استحوذة على نسبة 15.1%، بينما استحوذ العرب على 9.6%و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

الأجانب يبيعون بالبورصة بقيمة 22 مليار جنيه:

و سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.6 مليون جنيه خلال تعاملات نفس الشهر بينما سجل العرب صافي بيع بقيممة 15.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام فقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 22 مليار جنيه منذ بداية العام وحتي نهاية نوفمبر، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة.

أداء مؤشرات االبورصة خلال شهر نوفمبر:

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 16.59% ليغلق عند مستوى 13259.26 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.72% ليغلق عند مستوى 2583.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 14.20% ليغلق عند مستوى 3740.62 نقطة.