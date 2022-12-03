كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد الموافق 4/12/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد 4/12/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، وهي على النحو التالي:-

حالة الطقس غدا

وتسود أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، على أغلب أنحاء الجمهورية، وطالب خبراء الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة أثناء الخروج من المنزل، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الأرصاد في بيانها، أن شبورة مائية تتكون صباح غد، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة غدا، على مدن الجمهورية المختلفة، ما يلي:

- القاهرة 23 - 14

- العاصمة الإدارية 23- 14

- 6 أكتوبر 23- 13

- بنها 23- 15

- دمنهور 23- 13

- كفر الشيخ 23- 14

- المنصورة 24- 14

- دمياط 22- 15

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 24- 15

- الزقازيق 24- 13

- شبين الكوم 24- 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 27- 20

- الإسكندرية 22- 15

- العلمين الجديدة 22- 14

- وادي النطرون 23- 15

- مطروح 21- 12

- الإسكندرية 22- 15

- العلمين الجديدة 22- 14

- وادي النطرون 23- 15

- مطروح 21- 12

- السلوم 20- 09

- سيوة 22- 08

- العريش 23- 14

- رفح 23- 14

- الطور 25- 14

- كاترين 18- 05

- رأس سدر 26- 16

- نخل 21- 04

- طابا 22- 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 26 - 20

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 26- 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 23- 11

- بني سويف 23- 10

- المنيا 23- 10

- أسيوط 23- 10

- سوهاج 24- 11

- قنا 26- 13

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 25- 08

- أبو سمبل 26- 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25- 20