صحيفة: "سرقة روسيا للحبوب الأوكرانية مستمرة"

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن السفن المرتبطة بأكبر شركة لتجارة الحبوب في روسيا، قامت بشحن آلاف الأطنان من الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى مشترين عالميين، باستخدام نظام متطور من سفن التغذية والرافعات العائمة، وفقًا لتحقيق أجرته الصحيفة.

وأظهرت نتائج التحقيق، أن سفن الشحن ترتبط إما من خلال إدارتها أو ملكيتها بشركات يسيطر عليها رجل الأعمال الروسي "بيتر خوديكين"، الذي يمتلك بدوره "RIF Trading House LLC"، والتي تعد أكبر مصدر للحبوب في البلاد، ولاعب كبير في أسواق الحبوب العالمية.

وأوضحت الصحيفة، أن الحبوب الأوكرانية المسروقة يتم نقلها من القرم إلى المشترين العالميين، حيث يتم تحميل الحبوب على أسطول من السفن الصغيرة، والتي تبدأ رحلتها عادة من ميناء القرم في سيفاستوبول، إلى سفن الشحن الأكبر المنتظرة في البحر، حيث ينقلون حمولتهم بمساعدة السفن المجهزة برافعات إلى موانئ بعيدة.



وتضيف الصحيفة، أن عمليات النقل البحري المتعددة، تخفي المصدر الحقيقي لشحنات السفن، والتي قد يتجنبها المشترون إذا اشتبهوا في أن الحبوب جاءت من شرق أوكرانيا الذي تحتله روسيا، وفي بعض الأحيان، يتم خلط الحبوب الأوكرانية المسروقة بالحبوب الروسية، لإخفاء أصول الشحنة بشكل أكبر.