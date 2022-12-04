تعرف على أماكن فروع توكيل BMW الجديد في مصر.. وهذه أسعار السيارات

شهدت معارض BMW في مصر، أمس السبت، حضور أعداد غفيرة لحجز السيارات، بعد إعلان "جلوبال أوتو" الوكيل المحلي للعلامة الألمانية الشهيرة، فتح أبواب الحجوزات بعد انقطاع استمر لمدة وصلت نحو 3 سنوات.

وتستعرض بوابة “الفجر” أماكن فروع توكيل "جلوبال أوتو"، للراغبين في الحجوزات BMW في الصورة التالية:

ويوفر الوكيل المحلي الجديد لسيارات BMW باقة متنوّعة مِن الخدمات الرقمية التي تتراوح ما بين استعراض طرازات العلامتَيْن الفارهتَيْن باستخدامِ تطبيقِ على الهواتف المحمولة، مرورًا بحجز تجربة القيادة، وصولًا إلى حجز السيارات بعد اختيارِ مواصفاتها الفنّيّة وتجهيزاتها المُختلفة.

كما تستعرض بوابة “الفجر” أسعار الإصدارات الجديدة من BMW، حسب ما أعلنها “جلوبال أوتو” في التالي:

الفئة الأولي

118i

118i سبورت لاين بـ 995 ألف جنيه.

الفئة الثانية

218i جران كوبيه أدفانتج بـ مليون و85 ألف جنيه.

218i جران كوبيه سبورت لاين بـ مليون و120 ألف جنيه.

218i جران كوبيه إم سبورت بـ مليون و210 ألف جنيه.

الفئة الثالثة

320i أدفانتج بـ مليون و280 ألف جنيه.

320i لوكجري لاين بـ مليون و380 ألف جنيه.

320i إم سبورت بـ مليون و430 ألف جنيه.

330i إم سبورت بـ مليون و810 ألف جنيه.

الفئة الرابعة

420i جران كوبيه سبورت بـ مليون و685 ألف جنيه.

420i جران كوبيه كونفرتبل بـ مليون و930 ألف جنيه.

الفئة الخامسة

520i أدفانتج بـ مليون و550 ألف جنيه.

520i لوكجري لاين بـ مليون و700 ألف جنيه.

530i لوكجري لاين بـ مليون و200 ألف جنيه.

فئة الـ X

X2 sDrive18i

X2 sDrive18i إم سبورت بـ مليون و225 ألف جنيه.

X5 xDrive40i

X5 xDrive40i إكس لاين بـ 2 مليون و800 ألف جنيه.

فئة الـ M

M235i xDrive

M235i xDrive جران كوبيه بـ مليون و790 ألف جنيه.

M340i xDrive الجديدة بـ 2 مليون و475 ألف جنيه.

M3 بـ 3 مليون و850 ألف جنيه.

M3 كومبتيشن بـ 4 مليون و400 ألف جنيه.

M4 كوبيه بـ 3 مليون و900 ألف جنيه.

M4 كومبتيشن كوبيه بـ 4 مليون و450 ألف جنيه.

M5 كومبتيشن بـ 5 مليون و600 ألف جنيه.

M850i xDrive جران كوبيه بـ 5 مليون.

M850i xDrive كونفرتبل بـ 5 مليون و100 ألف جنيه.

M8 كومبتيشن جران كوبيه بـ 6 مليون و650 ألف جنيه.

X5 M50i بـ 3 مليون و350 ألف جنيه.

X6 M50i بـ 3 مليون و700 ألف جنيه.

فئة i الكهربائية

i4 eDrive40 بـ مليون و900 ألف جنيه.

iX xDrive40 بـ 2 مليون و650 ألف جنيه.

iX xDrive50 بـ 3 مليون جنيه.