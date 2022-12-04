مدرب هولندا السابق يرشح الطواحين للانتصار على ميسي

الفجر الرياضي
ميسي
ميسي

يرى رود كرول مدرب منتخب هولندا السابق، أن بلاده قادرة على الإطاحة بالأرجنتين من ربع نهائي كأس العالم، رغم امتلاكهم ليونيل ميسي.

 

مدرب هولندا السابق يرشح الطواحين للانتصار على ميسي 


وقال كرول، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "هولندا قادرة على الفوز ضد الأرجنتين، فهم أقل جودة من هولندا صاحب القوة الجماعية التي يتمتع بها الطواحين".

 

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وأضاف: "من الصعب جدا إيقاف ميسي، فهو يتحرك كثيرا، لكن المنتخب الهولندي كمجموعة قادر على إيقاف ميسي، وستكون مباراة صعبة".


وأتم: "أرشح البرازيل في المقام الأول وفرنسا وإسبانيا، وأتمنى هولندا بالطبع".


 

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