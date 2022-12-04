مرض مفيد فوزي.. معلومات مهمة حول انسداد القناة المرارية (الأعراض والأسباب)

رحل عن عالمنا الإعلامي مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عاما تاركا بصمة لا تنسى بأعماله وكتاباته التي تألق فيها ولمع أسمه، حيث تعرض قبل وفاته لتدهور حالته الصحية بعد عملية جراحية تضمنت تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية، وعن تفاصيل أكثر حول انسداد القناة المرارية، إليكم أبرز وأهم التفاصيل:

أسباب انسداد القناة المرارية

1- وجود حصوات في المرارة ومرورها في الفناة المرارية.

2- تضخم العقد اللمفاوية

3- التهاب القنوات الصفراوية

4- تلف في الكبد

5- حراجة المرارة والإصابة

أعراض انسداد القنوات المراريه

1- ضعف في جهاز مناعة الجسم

2- شعور بغثيان وحرقة في المعدة

3- شعور بحكة شديدة

4- فقدان في الشهية

5- الشعور بحمى وارتفاع في درجة حرارة الجسم

6- تغيرات في لون البول

7- تحول لون البراز إلى اللون الداكن

تفاصيل حول انسداد القناة المرارية

عندما يتم انسداد إحدى القنوات التي تنقل الصفراء من الكبد إلى الأمعاء عبر المرارة، إذا تُرك هذا الانسداد دون علاج يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة بما في ذلك العدوى الشديدة، وتعرض الكاتب مفيد فوزي للإصابة وتدهور حالته وتم حجزه داخل أحد المستشفيات الخاصة وطلب نقله للعلاج على حساب الدولة.

معلومات حول الراحل الكاتب الصحفي مفيد فوزي

مفيد فوزي سعد

من مواليد 19 يونيو عام 1933م - بمحافظة بنى سويف

إعلامي لقب بـ "المحاور"

كان والده فوزي سعد موظفا بوزارة الصحة

والدته السيدة مريم فرج فكانت ربة منزل وهي التي شجعته على نشوء موهبته الصحفية منذ الصغر

تخرج في كلية الآداب – جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959م.