موعد ومكان جنازة الإعلامي والكاتب الصحفي الراحل مفيد فوزي

أعلنت الإعلامية حنان مفيد فوزى، نجله الكاتب الصحفي الراحل مفيد فوزي، عن تفاصيل تشييع جنازة والدها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي قائلة: "بابا سافر السما عند ربنا.. صلاة الجنازة على روحة الطيبة اليوم الأحد الساعة 12 ظهرا فى كنيسة المرعشلى بالزمالك والعزاء يوم الإثنين الساعة 6 فى قاعة كنيسة المرعشلى بالزمالك".

وفارق الإعلامي والكاتب الصحفي مفيد فوزي فجر اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر الجاري عالمنا، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 89 عاما.

وشهدت الفترة الأخيرة من حياة الإعلامي الكبير مفيد فوزي، تدهور في حالته الصحية، خاصة عقب تعرض لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية في القنوات المرارية.

ولم يكن السبب وراء دخول مفيد فوزي المستشفى، بسبب إصابته بوعكة صحية فقط، بل تعرض لأزمة نفسية شديدة بعد وفاة اثنين من أقرب أصدقائه، وهما الفنان سمير صبري والكاتب صلاح منتصر.

كما كان قد تعرض الإعلامى الراحل مفيد فوزي، لكسر في المفصل بالذراع الأيمن، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.

ويعتبر الراحل مفيد فوزي، واحدًا من أهم الإعلاميين والصحفيين، لما له من تاريخ كبير في العمل الإعلامي والصحفي، حتى لقب مفيد فوزي بـ«المحاور».

ويرجع أول حوار تلفزيوني للإعلامي مفيد فوزي مع الأديب الراحل نجيب محفوظ، كما حاور رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك 4 مرات، وحاور جميع وزراء الداخلية منهم حسن أبو باشا، أحمد رشدي، زكي بدر، حسن الألفي، حبيب العادلي، وقدم فيلمين سينمائيين باسمه وشخصيته الحقيقية كصحفي ومحاور، هما "حديث المدينة"، وفيلم "معالي الوزير" مع الفنان الراحل أحمد زكي.

هذا وولد مفيد فوزي في 19 يونيو عام 1933 بمحافظة بني سويف، وكان والده فوزي سعد موظفًا بوزارة الصحة، أما والدته السيدة مريم فرج فكانت ربة منزل، وهي التي شجعته على نشوء موهبته الصحفية منذ الصغر، وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959م.

وتزوج الراحل مفيد فوزي، من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968م، والتي رحلت عن عالمنا في 11 مارس 2001م، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.

ومنذ ظهوره الإعلامي وتحديدًا داخل أروقة ماسبيرو، قدم عشرات البرامج، وسبق له العمل صحفيًا بمجلة صباح الخير، كما قدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية للإذاعات العربية في الأردن والإمارات وقطر.