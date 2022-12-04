عاجل.. 225 جنيه مكاسب الذهب في مصر خلال أسبوع

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

بالرغم من استمرار حالة التذبذب التصاعدى في أسعار الذهب عالميًا، إلا أنها فى مصر شهدت صعود مستمر متأثرة بارتفاع الطلب حيث زاد سعر جرام الذهب في خلال تعاملات الأسبوع الماضى بنحو  225 جنيها، وقفزت أسعار الذهب منذ بداية شهر ديسمبر بنحو 115 جنيه 

وتشهد أسعار الذهب عالميا تراجع عند 1،700 دولار بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الشهري المتفائل، إلا أن العقود الآجلة للمعدن الأصفر عادت إلى المستوى الذي وصلته حديثًا عند 1،800 دولار.

واستقر سعر عقد فبراير القياسي لعقود الذهب الآجلة  عند 1،809.60 دولار للأوقية في بورصة كومكس نيويورك، بانخفاض قدره 5.60 دولار، أو 0.3٪. وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 3.1٪.

ظل سعر الذهب الفوري عند مستوى 1،800 دولار، وتم تداوله عند 1،799.03 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1997 جنيها للجرام

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1670 جنيها للجرام

سعر الذهب  عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 4-12-2022، سجل 1432 جنيها للجرام 

 

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت العقود الآجلة للذهب في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، لكنها حافظت على مكاسب تزيد عن 3% خلال الأسبوع.

وتراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد أن أعاد تقرير الوظائف في أميركا الذي جاء على غير المتوقع، الحياة إلى الدولار.

وقبل يوم واحد فقط، سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب في يوم واحد منذ أكثر من عامين، مخترقة سعر الرقم التقريبي البالغ 1800 دولار، حيث ألمحت تعليقات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول يوم الأربعاء إلى مسار أقل عدوانية لزيادة الفائدة في معركة البنك المركزي ضد التضخم.

شهد الذهب ارتفاعًا طفيفًا منذ أوائل نوفمبر، ولا يبدو أن هناك ما يبرر حدوث تراجع كبير حيث يتباطأ الاقتصاد ويجب أن ينخفض التضخم بشكل مطرد.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25% أو 5.60 دولار، لتستقر عند 1809.60 دولار للأونصة، وارتفعت الأسعار بنسبة 3.2% خلال الأسبوع، وفقًا لبيانات السوق من داو جونز.

العلامات.

أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي

أسعار  الذهب يوم الأحد 27-11-2022: 

الاوقية:   1756  دولار 
عيار ٢١:    1445   جنيه
عيار ٢٤:   1651.5    جنيه
عيار ١٨:    1238.5  جنيه
عيار ١٤:     966  جنيه

الجنيه الذهب: 11560   جنيه

 

أسعار  الذهب يوم الإثنين 28-11-2022: 

الاوقية:   1761  دولار 
عيار ٢١:    1485   جنيه
عيار ٢٤:   1697    جنيه
عيار ١٨:    1273  جنيه
عيار ١٤:     993  جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة   11880  جنيه

 

أسعار  الذهب يوم الثلاثاء 29-11-2022: 

الاوقية:   1757  دولار 
عيار ٢١:    1460   جنيه
عيار ٢٤:   1668.5    جنيه
عيار ١٨:    1251.4  جنيه
عيار ١٤:     976  جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة   11680  جنيه

 

أسعار الذهب يوم  الاربعاء 30/ 11 /2022  
 

الاوقية:   1763  دولار 
عيار ٢١:    1475   جنيه
عيار ٢٤:   1686    جنيه
عيار ١٨:    1264  جنيه
عيار ١٤:     986  جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة  11800   جنيه

 

أسعار الذهب يوم الخميس 1/ 12/ 2022  

الاوقية:   1793  دولار 
عيار ٢١:    1540   جنيه
عيار ٢٤:   1760    جنيه
عيار ١٨:    1320  جنيه
عيار ١٤:     1029.5  جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة  12320   جنيه

 

أسعار  الذهب يوم الجمعة 2/ 12 /2022 

الأوقية:      1798  دولار 
عيار ٢١:    1600     جنيه
عيار ٢٤:    1828.5  جنيه
عيار ١٨:    1371.5  جنيه
عيار ١٤:     1070  جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة    12800 جنيه

 

أسعار  الذهب السبت  3/ 12 /2022

الأوقية:      1801  دولار 
عيار ٢١:    1605     جنيه
عيار ٢٤:    1834  جنيه
عيار ١٨:    1376  جنيه
عيار ١٤:     1073  جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة    12840 جنيه

 

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