عاجل.. 225 جنيه مكاسب الذهب في مصر خلال أسبوع

بالرغم من استمرار حالة التذبذب التصاعدى في أسعار الذهب عالميًا، إلا أنها فى مصر شهدت صعود مستمر متأثرة بارتفاع الطلب حيث زاد سعر جرام الذهب في خلال تعاملات الأسبوع الماضى بنحو 225 جنيها، وقفزت أسعار الذهب منذ بداية شهر ديسمبر بنحو 115 جنيه

وتشهد أسعار الذهب عالميا تراجع عند 1،700 دولار بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الشهري المتفائل، إلا أن العقود الآجلة للمعدن الأصفر عادت إلى المستوى الذي وصلته حديثًا عند 1،800 دولار.

واستقر سعر عقد فبراير القياسي لعقود الذهب الآجلة عند 1،809.60 دولار للأوقية في بورصة كومكس نيويورك، بانخفاض قدره 5.60 دولار، أو 0.3٪. وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 3.1٪.

ظل سعر الذهب الفوري عند مستوى 1،800 دولار، وتم تداوله عند 1،799.03 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1997 جنيها للجرام

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1670 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 4-12-2022، سجل 1432 جنيها للجرام

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت العقود الآجلة للذهب في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، لكنها حافظت على مكاسب تزيد عن 3% خلال الأسبوع.

وتراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد أن أعاد تقرير الوظائف في أميركا الذي جاء على غير المتوقع، الحياة إلى الدولار.

وقبل يوم واحد فقط، سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب في يوم واحد منذ أكثر من عامين، مخترقة سعر الرقم التقريبي البالغ 1800 دولار، حيث ألمحت تعليقات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول يوم الأربعاء إلى مسار أقل عدوانية لزيادة الفائدة في معركة البنك المركزي ضد التضخم.

شهد الذهب ارتفاعًا طفيفًا منذ أوائل نوفمبر، ولا يبدو أن هناك ما يبرر حدوث تراجع كبير حيث يتباطأ الاقتصاد ويجب أن ينخفض التضخم بشكل مطرد.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25% أو 5.60 دولار، لتستقر عند 1809.60 دولار للأونصة، وارتفعت الأسعار بنسبة 3.2% خلال الأسبوع، وفقًا لبيانات السوق من داو جونز.

العلامات.

أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي

أسعار الذهب يوم الأحد 27-11-2022:



الاوقية: 1756 دولار

عيار ٢١: 1445 جنيه

عيار ٢٤: 1651.5 جنيه

عيار ١٨: 1238.5 جنيه

عيار ١٤: 966 جنيه

الجنيه الذهب: 11560 جنيه

أسعار الذهب يوم الإثنين 28-11-2022:

الاوقية: 1761 دولار

عيار ٢١: 1485 جنيه

عيار ٢٤: 1697 جنيه

عيار ١٨: 1273 جنيه

عيار ١٤: 993 جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 11880 جنيه

أسعار الذهب يوم الثلاثاء 29-11-2022:

الاوقية: 1757 دولار

عيار ٢١: 1460 جنيه

عيار ٢٤: 1668.5 جنيه

عيار ١٨: 1251.4 جنيه

عيار ١٤: 976 جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 11680 جنيه

أسعار الذهب يوم الاربعاء 30/ 11 /2022



الاوقية: 1763 دولار

عيار ٢١: 1475 جنيه

عيار ٢٤: 1686 جنيه

عيار ١٨: 1264 جنيه

عيار ١٤: 986 جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 11800 جنيه

أسعار الذهب يوم الخميس 1/ 12/ 2022

الاوقية: 1793 دولار

عيار ٢١: 1540 جنيه

عيار ٢٤: 1760 جنيه

عيار ١٨: 1320 جنيه

عيار ١٤: 1029.5 جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 12320 جنيه

أسعار الذهب يوم الجمعة 2/ 12 /2022



الأوقية: 1798 دولار

عيار ٢١: 1600 جنيه

عيار ٢٤: 1828.5 جنيه

عيار ١٨: 1371.5 جنيه

عيار ١٤: 1070 جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 12800 جنيه

أسعار الذهب السبت 3/ 12 /2022



الأوقية: 1801 دولار

عيار ٢١: 1605 جنيه

عيار ٢٤: 1834 جنيه

عيار ١٨: 1376 جنيه

عيار ١٤: 1073 جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 12840 جنيه