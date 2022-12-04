موعد مباريات اليوم الأحد 4-12-2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد الموافق الرابع من ديسمبر 2022، إقامة مواجهات مهمة وحاسمة في الدور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، الذي تنتهي منافساته في الـ18 من الشهر الجاري.

مباريات اليوم

وتتضمن قائمة مباريات اليوم المواجهة الحاسمة بين منتخب فرنسا حامل لقب النسخة الماضية، وبولندا، بينما يلتقي السنغال ممثل إفريقيا نظيره الإنجليزى في مباراة من العيار الثقيل.

وتقدم بوابة الفجر مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022 في السطور التالية:

موعد مباراة فرنسا وبولندا

فرنسا X بولندا – 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max

موعد مباراة إنجلترا والسنغال

إنجلترا X السنغال – 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

مباريات اليوم.. مشوار المنتخبات المشاركة في الدور الـ16

تأهل السنغال إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، بعدما احتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما احتل منتخب انجلترا المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

مشوار فرنسا وبولندا

وصعد منتخب فرنسا لدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد إنهاء دور المجموعات على رأس المجموعة الرابعة في المسابقة الأبرز على مستوى العالم، بينما تأهلت بولندا إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 فى قطر، بعد احتلال وصافة المجموعة الثالثة خلفًا لمنتخب الأرجنتين.