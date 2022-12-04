«يلا شوت» مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر اليوم 4-12 ‹كورة لايف› أون لاين، مواجهة قوية تجمع منتخبي فرنسا وبولندا فى دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022، والتى يستضيفها استاد الثمامة، ويبحث كل منهما عن تأشيرة التأهل إلى ربع النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب.



وتأهل منتخب بولندا إلى هذا الدور بعدما احتل المركز الثاني فى المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، ليتأهل بفارق الأهداف عن المكسيك، بينما تأهل منتخب فرنسا متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

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«يلا شوت» مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر اليوم 4-12 ‹كورة لايف› أون لاين

مشوار بولندا

بدأ منتخب بولندا مشواره فى كأس العالم بالتعادل مع المكسيك سلبيًا فى الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يفوز على السعودية بالجولة الثانية بهدفين نظيفين، وفى الجولة الأخيرة تلقى منتخب بولندا أول هزيمة فى المونديال أمام الأرجنتين بهدفين نظيفين.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر اليوم 4-12 ‹كورة لايف› أون لاين

مشوار فرنسا

استهل منتخب فرنسا مشواره فى كأس العالم بفوز كبير على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم فاز على الدنمارك بهدفين مقابل هدف، وفى الجولة الأخيرة تلقى المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية، أول هزيمة له بالخسارة أمام تونس بهدف نظيف.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر اليوم 4-12 ‹كورة لايف› أون لاين

وتأهلت منتخبات هولندا، السنغال، إنجلترا، أمريكا، الأرجنتين، بولندا، المغرب، كرواتيا، اليابان، إسبانيا، فرنسا، أستراليا، البرتغال، والبرازيل، سويسرا، وكوريا الجنوبية، إلى دور الـ 16 بكأس العالم.