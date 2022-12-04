مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم 2022

وستلتقي فرنسا مساء اليوم الأحد مع بولندا في دور الـ16 لكأس العالم، التي تقام حاليا في قطر حتى 18 ديسمبر.

موعد مباراة فرنسا وبولندا

تقام مباراة فرنسا ضد بولندا في الخامسة مساء اليوم الأحد على beIN Sports HD 1 Max على قناة beIN Sports HD 3 Max.

وتأهل الديوك الفرنسي إلى دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر، بعد أن أنهى دور المجموعات على رأس المجموعة الرابعة في أبرز مسابقة على مستوى العالم.

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فرنسا ضد بولندا

خاض الديوك 3 مباريات في دور المجموعات بمونديال قطر 2022، حقق الفوز في مباراتين وخسر الثالثة أمام تونس ليحصد 6 نقاط.



يأمل المنتخب الفرنسي، في إجتياز عقبة بولندا والوصول إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022، في رحلة الحفاظ على لقبه الذي توج به في أخر نسخة روسيا 2018، وانتزاع اللقب الثالث على مر تاريخها من المونديال.



فاز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم مرتين في تاريخه، الأولى على أراضيه بعد الفوز على البرازيل 3-0، فيما حصلت على النسخة الثانية من المونديال في عام 2018 بروسيا بعد اكتساح كرواتيا بنتيجة 4-2.

فرنسا ضد بولندا

يملك منتخب فرنسا عددًا من اللاعبين المميزين على الرغم من استبعاد نخبة من العناصر البارزة بسبب الإصابة على رأسهم كريم بنزيما وبول بوجبا ونجولو كانتي وكريستوفر نكونكو ولوكاس هيرنانديز.

ويقود أحلام فرنسا في مونديال 2022، كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وأوليفيه جيرو وكينجسلي كومان.

بطولة كأس العالم قطر 2022

على الجانب الآخر، تأهل منتخب بولندا إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة خلفًا لمنتخب الأرجنتين.



وخاض منتخب بولندا 3 لقاءات فى دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 فى قطر، ما بين انتصار وتعادل وهزيمة على الترتيب، وحصد 4 نقاط خلفًا للتانجو المتصدر برصيد 6 نقاط والتأهل معه لثمن النهائي.

فرنسا ضد بولندا

يملك المنتخب البولندي عناصر قوية، أمثال النجم روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة أركاديوش ميليك مهاجم يوفنتوس، وبيوتر زيلينسكي لاعب نابولي، وفيوتشيك تشيزني حارس السيدة العجوز المخضرم.



وحققت بولندا أكبر إنجازاتها فى المونديال باحتلال المركز الثالث مرتين فى نسختى ألمانيا 1974، إسبانيا 1982، كما تأهل لدور الستة عشر فى نسخة المكسيك 1986، من مجموع 8 مشاركات في كأس العالم.



وكان منتخب بولندا قد ودع منافسات كأس العالم النسخة الأخيرة روسيا 2018، من دور المجموعات.

