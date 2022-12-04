يلا شوت "كأس العالم" مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا مباشر Yallashoot

مشاهدة مباراة فرنسا ضد بولندا مباشرة في مونديال 2022 تتصدر محركات البحث العالمية مع انطلاق دور الـ16، حيث يبحث عشاق الجولة الساحرة يوميًا عن جدول مباريات دور الـ16 في مونديال قطر 2022 إلى تابعوها مباشرة، ومشجعو كرة القدم ينتظرون مباراة فرنسا وبولندا.

البث المباشر لمباراة فرنسا ضد بولندا، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم، والقنوات التي تبث مباراة فرنسا وبولندا، وجدول مباريات الأحد.

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تشكيلة مباراة فرنسا وبولندا

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا ضد بولندا

حارس المرمى: هوجو لوريس.

في الدفاع: ثيو هيرنانديز، ورافائيل فاران، وأوباميكانو، وجوليس كوندي.

في الوسط: رابيو، تشواميني، مبابي، وجريزمان، وعثمان ديمبيلي.

في الهجوم: أوليفيه جيرو.

التشكيل المتوقع لمنتخب بولندا ضد فرنسا

حارس المرمى: تشيزني.

في الدفاع: ماتي كاش، وكمال جليك، وجاكوب كيويور، وبيريزينسكي.

في الوسط: زيلينسكي، بيليك، زيمانسكي، وفرانكوفسكي.

في الهجوم: ليفاندوفسكي، وميليك.

مباراة فرنسا وبولندا

تنطلق مباراة فرنسا ضد بولندا في ثمن نهائي كأس العالم، الأحد الموافق 4/12/2022، الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الثمامة.

حكم مباراة فرنسا ضد بولندا

‏أسندت لجنة الفيفا في بطولة كأس العالم قطر 2022 إدارة مباراة فرنسا ضد بولندا إلى الحكم الدولي الفنزويلي خيسوس فالنزويلا.

معلق مباراة فرنسا ضد بولندا على بين سبورت

سيكون المعلق الرياضي «عصام الشوالي» هو معلق مباراة فرنسا ضد بولندا، على بين سبورت.

تاريخ المواجهات بين فرنسا وبولندا

واجهت فرنسا بولندا في 16 مباراة من قبل، حققت فيهم فرنسا الفوز في 8 مباريات، كما انتصرت بولندا في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022

تمتلك مجموعة قنوات بين سبورتس حقوق البث المباشر والحصري لجميع مباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقا، ويستطيع عشاق كرة القدم متابعة مباراة فرنسا ضد بولندا ضمن منافسات دور الـ 16 على مجموعة قنوات بين سبوتس، كما يوفر «المصري اليوم» لزوراه خدمة البث المباشر وتحديث مجريات أحداث مباراة فرنسا ضد بولندا لحظيًا فور انطلاق صافرة البداية.

تردد قنوات «بي إن سبورت»

القمر: النايل سات.

التردد: 11054 -12604.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قنوات «بي إن سبورتس»

القمر: عرب سات

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الكأس

القمر: «نايل سات»

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس

القمر: «عرب سات»

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي

معدل الترمير: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس

القمر: «سهيل سات»

التردد:10770.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

مباريات دور الـ 16

انطلقت مباريات الـ 16 في كأس العالم 2022 الاحد الموافق 3 ديسمبر 2022 وتستمر حتي الثلاثاء الموافق 6 من ذات الشهر.

جدول مباريات اليوم

مباراة فرنسا ضد بولندا

موعد مباراة فرنسا وبولندا الـ 4:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

موعد مباراة فرنسا ضد بولندا الـ 4:00 مساءً بتوقيت تونس.

موعد مباراة فرنسا وبولندا الـ 4:00 مساءً بتوقيت المغرب.

موعد مباراة فرنسا ضد بولندا الـ 5:00 مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة فرنسا وبولندا الـ 5:00 مساءً بتوقيت الأردن.

موعد مباراة فرنسا ضد بولندا الـ 5:00 مساءً بتوقيت السودان.

موعد مباراة فرنسا وبولندا الـ 5:00 مساءً بتوقيت جنوب إفريقيا.

موعد مباراة فرنسا ضد بولندا الـ 6:00 مساءً بتوقيت السعودية.

موعد مباراة فرنسا وبولندا الـ 6:00 مساءً بتوقيت قطر.

موعد مباراة فرنسا ضد بولندا الـ 7:00 مساءً بتوقيت الامارات.

مباراة إنجلترا ضد السنغال

موعد مباراة إنجلترا ضد السنغال الـ 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

موعد مباراة إنجلترا والسنغال الـ 8:00 مساءً بتوقيت تونس.

موعد مباراة إنجلترا ضد السنغال الـ 8:00 مساءً بتوقيت المغرب.

موعد مباراة إنجلترا والسنغال الـ 9:00 مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة إنجلترا ضد السنغال الـ 9:00 مساءً بتوقيت الأردن.

موعد مباراة إنجلترا والسنغال الـ 9:00 مساءً بتوقيت السودان.

موعد مباراة إنجلترا ضد السنغال الـ 9:00 مساءً بتوقيت جنوب إفريقيا.

موعد مباراة إنجلترا والسنغال الـ 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

موعد مباراة إنجلترا ضد السنغال الـ 10:00 مساءً بتوقيت قطر.

موعد مباراة إنجلترا والسنغال الـ 11:00 مساءً بتوقيت الامارات.

دور ربع النهائي

تنطلق منافسات ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022، يوم الاحد 9-12-2022، إلى يوم السبت 10-12-2022.

موعد مباريات النصف النهائي

تنطلق منافسات نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء 13-12-2022 إلى الأربعاء 14-12-2022

موعد مباراة النهائي

يتم تحديد موعد مباراة المركزين الثالث والرابع يوم السبت 17 ديسمبر 2022.

يتم تحديد مباراة نهائي كأس العالم يوم الأحد 18 ديسمبر 2022.