يلا شوت مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر كورة اون لاين.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا كورة لايف، لمواصلة رحلة الدفاع عن لقب العالم، ستلعب فرنسا مباراة قوية ضد بولندا اليوم في دور الستة عشر لكأس العالم 2022 في قطر.

وتعد مباراة فرنسا وبولندا هي الثالثة ضمن دور الستة عشر لكأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين منتخب فرنسا ومنتخب بولندا على أرض ملعب استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتحفز منتخب فرنسا لمصالحة جماهيره الليلة بالعبور إلى دور الثمانية بعدما خسر في ختام مباريات الدور الأول أمام منتخب تونس بهدف للاشيء.

يلا شوت مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر كورة اون لاين.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا كورة لايف

وتأهل منتخب فرنسا لدور الستة عشر بعدما تصدر المجموعة الرابعة فيما احتل المنتخب البولندي المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف منتخب الأرجنتين.

ويتضمن جدول مباريات اليوم في منافسات كأس العالم 2022، مباراتين مهمتين الأولى تجمع الأولى بين فرنسا وبولندا بينما تجمع المباراة الثانية بين السنغال وإنجلترا في التاسعة مساء اليوم

يلا شوت مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر كورة اون لاين.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا كورة لايف

ونقدم في هذا التقرير كل ما يخص مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022 اليوم الأحد.

يلا شوت مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر كورة اون لاين.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا كورة لايف

موعد مباراة فرنسا وبولندا اليوم الأحد في كأس العالم

وتنطلق المباراة بين فرنسا وبولندا عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الموافق السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعند الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة فرنسا وبولندا اليوم الأحد في كأس العالم

تقام المباراة بين فرنسا وبولندا اليوم الأحد 4 ديسمبر على أرض ملعب استاد الثمامة في الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا اليوم في كأس العالم

يتم بث المباراة بين فرنسا وبولندا عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الموافق السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعند الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات عبرشبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية.

يلا شوت مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر كورة اون لاين.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا كورة لايف

على النحو التالي:

Alkass EXTRA One HD

beIN Sports HD 1 Max

معلق مباراة فرنسا وبولندا اليوم في كأس العالم

يقوم المعلق الرياضي حسن العيدروس بالتعليق على المباراة بين فرنسا وبولندا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس بينما يقوم مشاري القرني بالتعليق على المباراة عبر قنوات الكاس القطرية.